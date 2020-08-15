Посол РФ у Мінську про повернення "вагнерівців": Білорусь повернула росіян відповідно до норм права
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Посол РФ в Мінську Дмитро Мезенцев заявив, що “громадяни Росії, раніше затримані в Білорусі, повернуті на батьківщину в суворій відповідності з нормами міжнародного права”, пише УНН з посиланням на федеральне агентство ТАСС.
“Передача зазначених осіб здійснена в суворій відповідності з нормами міжнародного права і національного законодавства Російської Федерації і Республіки Білорусь. Професійна взаємодія органів прокуратури наших країн допомогла успішному забезпеченню цієї юридичної процедури”, — заявив Мезенцев ТАСС.
“Важливо і значимо, що росіяни повернулися на рідну землю!”, — підкреслив він, зазначивши, що “в заяві Генеральної прокуратури Росії представлена розгорнута інформація про підстави повернення 32 наших співгромадян”.
Білоруська сторона повідомила про затримання в ніч на 29 липня 33 громадян Росії за звинуваченням у підготовці теракту. Виступаючи 4 серпня з посланням до народу і парламенту Білорусі, президент Олександр Лукашенко заявив, що росіяни були відправлені в його країну навмисно.
Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що “російські громадяни приїхали проїздом в Білорусь, вони повинні були летіти транзитом в іншу країну, їх перебування ніяк не пов’язане з самою Білоруссю або з білоруськими справами”. Пєсков уточнив, що затримані — співробітники приватного охоронного підприємства.
Додамо, сьогодні стало відомо, що затримані в Білорусі 32 бойовика ПВК “Вагнера” були повернуті в Російську Федерацію. Дане рішення викликало негативну реакцію в Україні, в РНБО назвали дане рішення — не дружнім кроком по відношенню до України.