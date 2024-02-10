Посол Китая в рф анонсировал визит путина в КНР - росСМИ
Посол Китая в россии в комментарии для российских СМИ заявил, что владимир путин проведет несколько встреч с Си Цзиньпином в 2024 году.
Уничтожение российской станции РЛС в Крыму подорвало потенциал российской авиации - британская разведка
Аналитики уверены, что из-за уничтожения РЛС увеличится зависимость и нагрузка на парк самолетов А-50, а также все более исчерпывающий резерв обученного персонала.
россияне пытаются взять под контроль пути обеспечения на Авдеевском направлении - Тарнавский
Украинские военные работают над удержанием контроля над логистическими маршрутами на Авдеевском направлении, поскольку российские войска сосредоточили там обстрелы с целью установления контроля над линиями снабжения.
НАТО должно подготовиться к противостоянию с Россией, которое может длиться десятилетиями - Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников быстрее развивать свою военную промышленность, чтобы подготовиться к возможному долгосрочному противостоянию с Россией.
россияне попали по нефтебазе, а не АЗС: в полиции рассказали детали ночной атаки дронов на Харьковщину
российские беспилотники попали в нефтебазу в Харькове, вызвав пожар, в котором погибло 7 человек и повреждено много частных домов.
В результате обстрела Харькова погибла многодетная семья
Российский обстрел Харькова вызвал пожар, в котором погибла семья из 5 человек, в том числе 3 детей, а в другом доме погибли муж и его жена.
Обсудили первоочередные задачи: Умеров и Сырский провели телефонный разговор с министром вооруженных сил Франции
Министр обороны Украины представил нового Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины своему французскому коллеге во время телефонного разговора, где они обсудили ситуацию на фронте и приоритеты.
Повреждены жилые дома и ЛЭП: россияне шесть раз обстреляли Донецкую область
Всего за сутки россияне 6 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. Повреждены частные дома и линия электропередач, информации о пострадавших за сутки не поступало.
Партизаны обнаружили в оккупированном Крыму РЛС врага и стоянку военной техники
Украинские партизаны разведали РЛС врага "Противник-ГЭ", которая находится на юго-западе от Джанкойского аэродрома.
Дефицита электроэнергии не прогнозируется, но в двух регионах есть отключения в результате российских обстрелов - Минэнерго
Министерство энергетики Украины сообщает, что в то время как обстрелы в Донецкой и Николаевской областях нарушили электроснабжение в некоторых районах, электроэнергетическая система страны в целом имеет достаточную генерацию и остается сбалансированной и контролируемой.