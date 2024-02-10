В течение 2024 года президент рф Владимир Путин может несколько встреч с лидером КНР Си Цзиньпином. Об этом заявил посол Пекина в россии Чжан Ханьхуэй, передают российские СМИ, пишет УНН.

Детали

Визит путина (в 2024 году - ред.) обязательно состоится. Да, его ждут - заявил дипломат в комментарии росСМИ.

Он также подчеркнул, что контакты глав двух государств будут происходить еще не раз.

Позиция Китая по "украинскому кризису" последовательна и ясна, мы сыграли конструктивную роль - МИД КНР

Напомним

Президент Китая Си Цзиньпин стремится укрепить связи с Россией, подчеркивая важность стратегических китайско-российских отношений и стремясь активизировать сотрудничество в различных областях.