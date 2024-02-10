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Посол Китаю в рф анонсував візит путіна до КНР - росЗМІ

Посол Китаю в рф анонсував візит путіна до КНР - росЗМІ

Київ • УНН

 • 30588 перегляди

Посол Китаю в росії в коментарі для російських ЗМІ заявив, що володимир путін проведе кілька зустрічей з Сі Цзіньпіном у 2024 році.

Протягом 2024 року президент рф володимир путін може декілька зустрічей з лідером КНР Сі Цзіньпіном. Про це заявив посол Пекіну в росії Чжан Ханьхуей, передають російські ЗМІ, пише УНН.

Деталі 

Візит путіна (2024 році - ред.) обов'язково відбудеться. Так, його чекають

- заявив дипломат в коментарі росЗМІ.

Він також підкреслив, що контакти глав двох держав відбуватимуться ще не раз.

Позиція Китаю щодо "української кризи" послідовна та ясна, ми відіграли конструктивну роль - МЗС КНР08.02.24, 12:44 • 32102 перегляди

Нагадаємо

Президент Китаю Сі Цзіньпін прагне зміцнити зв'язки з росією, підкреслюючи важливість стратегічних китайсько-російських відносин і прагнучи активізувати співпрацю в різних галузях.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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