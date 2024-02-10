Посол Китаю в рф анонсував візит путіна до КНР - росЗМІ
Київ • УНН
Посол Китаю в росії в коментарі для російських ЗМІ заявив, що володимир путін проведе кілька зустрічей з Сі Цзіньпіном у 2024 році.
Протягом 2024 року президент рф володимир путін може декілька зустрічей з лідером КНР Сі Цзіньпіном. Про це заявив посол Пекіну в росії Чжан Ханьхуей, передають російські ЗМІ, пише УНН.
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Візит путіна (2024 році - ред.) обов'язково відбудеться. Так, його чекають
Він також підкреслив, що контакти глав двох держав відбуватимуться ще не раз.
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