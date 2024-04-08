Помогали россиянам подключить ЗАЭС к "росатому": в Харькове задержали проектировщиков

В Харькове правоохранители задержали шестерых инженеров-проектировщиков, которые за деньги из рф помогали подключить Запорожскую АЭС к "росатому". Об этом в понедельник сообщила пресс-служба СБУ, передает УНН.

Киберспециалисты Службы безопасности предотвратили попытки рф получить новые технологии в сфере атомной энергетики. В результате многоэтапной спецоперации в Харькове задержаны шесть бывших должностных лиц проектных институтов Украины, которые работали на подсанкционный российский "росатом" - говорится в сообщении СБУ.

Как сообщается, они разрабатывали научно-исследовательскую и проектную документацию для модернизации российских атомных станций. Прежде всего речь идет о курской, ростовской, нововоронежской и балаковской АЭС.

Также представители "росатома" планировали привлечь своих приспешников к выполнению высокотехнологичных работ на временно захваченной части территории на юге Украины. Там фигуранты должны были помочь оккупантам полностью интегрировать Запорожскую атомную электростанцию в энергетическую систему рф.

Их задержали на этапе подготовки проектной документации для агрессора. Тем самым СБУ сорвала попытки "росатома" получить доступ к стратегически важным украинским технологиям.

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По данным следствия, основным фигурантом производства является руководитель проектной организации в Харькове. Чиновник наладил контакт с рашистами через своего родственника - владельца российской компании, которая выполняет подряды "росатома". К преступной деятельности харьковчанин привлек еще пятерых местных ученых в области атомной энергетики.

Как указали в СБУ, за сотрудничество с оккупантами фигуранты получали из России вознаграждение в криптовалюте. Средства поступали на криптокошельки подставных лиц, которые затем обналичивали полученные суммы и передавали их проектантам.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили всем шестерым задержанным о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору). Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.

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