Пользователи X делятся медицинскими снимками с Grok: почему это опасно

Владелец соцсети Х Илон Маск призвал пользователей платформы делиться медицинскими снимками с чат-ботом Grok для его обучения. В течение последних нескольких недель пользователи X отправляли рентгеновские снимки, снимки МРТ, КТ и другие медицинские изображения чат-боту с искусственным интеллектом платформы. Об этом пишет The New York Times, передает УНН.

«Это еще ранняя стадия, но она уже довольно точная и станет чрезвычайно хорошей», - написал Маск в своем сообщении.

Он считает, что если достаточное количество пользователей будет предоставлять свои снимки, то со временем чат-бот научится точно их интерпретировать. Пациенты смогут получать результаты быстрее, не дожидаясь сообщений на портале, или использовать Grok как второе мнение.

Некоторые пользователи рассказывают о промахах Grok, например о переломе ключицы, который был ошибочно идентифицирован как вывих плеча. Другие хвалят его: «Проверил опухоль мозга, совсем не плохо», - написал один из пользователей под снимком мозга. Некоторые врачи даже подыграли, желая проверить, сможет ли чатбот подтвердить их собственные результаты.

Соцсеть X планирует интегрировать ИИ Grok

Несмотря на то, что пока что не было подобных публичных обращений со стороны Gemini от Google или ChatGPT от OpenAI, люди могут отправлять медицинские снимки и в эти инструменты.

Решение поделиться такой конфиденциальной информацией, как результаты вашей колоноскопии, с чат-ботом встревожило некоторых экспертов в области медицинской конфиденциальности.

«Это очень личная информация, и вы точно не знаете, что Grok собирается с ней делать», - сказал Брэдли Малин, профессор биомедицинской информатики в Университете Вандербильта.

Как пишет The New York Times, когда вы делитесь своей медицинской информацией с врачами или на портале для пациентов, она находится под защитой федерального закона, защищающего вашу личную медицинскую информацию от распространения без вашего согласия. Но он распространяется только на определенные организации, такие как врачебные кабинеты, больницы и медицинские страховые компании, а также на некоторые компании, с которыми они сотрудничают.

Другими словами, то, что вы публикуете в социальных сетях или где-либо еще, не подпадает под действие закона.

X может предоставить пользователям, которые не платят за социальную сеть, возможность использования «чат-бота» Grok

В своей политике конфиденциальности компания X заявила, что не будет продавать данные пользователей третьим лицам, но будет делиться ими со «смежными компаниями». (Несмотря на предложение Маска поделиться медицинскими снимками, в политике также говорится о том, что X не стремится собирать конфиденциальную личную информацию, включая данные о здоровье).