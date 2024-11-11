X может предоставить пользователям, которые не платят за социальную сеть, возможность использования «чат-бота» Grok

Бесплатная версия чат-бота с искусственным интеллектом Grok должна быть доступна для людей в определенных регионах.

Пишет УНН со ссылкой на Tech Crunch.

Социальная сеть X пока ограничила свой чат-бот Grok с искусственным интеллектом (созданный другой компанией Илона Маска xAI) платными пользователями премиум-класса. Однако платформа, похоже, готовится открыть чат-бота для бесплатных пользователей.

X пока что тестирует доступ Grok для пользователей бесплатной версии в Новой Зеландии. Но все указывает на то, что чат-бот может больше не ограничиваться подпиской на премиум-версию.

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Вероятно бесплатная версия для пользователей X будет иметь некоторые ограничения - например, 10 поисков каждые два часа на модели Grok-2, 20 поисков каждые два часа на модели Grok-2.

Дополнение

До сих пор все эти функции были доступны только пользователям Premium и Premium+. Открывая Grok для свободных пользователей, xAI, возможно, стремится увеличить количество пользователей и ускорить цикл обратной связи для своих продуктов.

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