X может предоставить пользователям, которые не платят за социальную сеть, возможность использования «чат-бота» Grok
Киев • УНН
Соцсеть X тестирует предоставление бесплатного доступа к чат-боту Grok в Новой Зеландии. Бесплатная версия будет иметь ограничения - 10-20 поисков каждые два часа на различных моделях Grok-2.
Бесплатная версия чат-бота с искусственным интеллектом Grok должна быть доступна для людей в определенных регионах.
Пишет УНН со ссылкой на Tech Crunch.
Социальная сеть X пока ограничила свой чат-бот Grok с искусственным интеллектом (созданный другой компанией Илона Маска xAI) платными пользователями премиум-класса. Однако платформа, похоже, готовится открыть чат-бота для бесплатных пользователей.
X пока что тестирует доступ Grok для пользователей бесплатной версии в Новой Зеландии. Но все указывает на то, что чат-бот может больше не ограничиваться подпиской на премиум-версию.
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Вероятно бесплатная версия для пользователей X будет иметь некоторые ограничения - например, 10 поисков каждые два часа на модели Grok-2, 20 поисков каждые два часа на модели Grok-2.
Дополнение
До сих пор все эти функции были доступны только пользователям Premium и Premium+. Открывая Grok для свободных пользователей, xAI, возможно, стремится увеличить количество пользователей и ускорить цикл обратной связи для своих продуктов.
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