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"С долгами никому не интересен": эксперт назвал вероятную причину, почему АРМА не учла кредиты "Гулливера" во время конкурса на отбор управляющего
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Родители детей с особыми образовательными потребностями активно привлекаются к образовательному процессу в Броварах
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Установят ли в Киеве главную елку и где? В КГГА ответили
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Нельзя прийти в больницу, сдать кровь и быть уверенным, что рака нет: врач-онколог рассказал о важности ранней диагностики онкозаболеваний
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"Один человек не может влиять на решение кто будет в Альянсе": Ильков о том, отодвинет ли приход Трампа Украину от НАТО
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X может предоставить пользователям, которые не платят за социальную сеть, возможность использования «чат-бота» Grok

X может предоставить пользователям, которые не платят за социальную сеть, возможность использования «чат-бота» Grok

Киев  •  УНН

16:12 • 8058 просмотра

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Соцсеть X тестирует предоставление бесплатного доступа к чат-боту Grok в Новой Зеландии. Бесплатная версия будет иметь ограничения - 10-20 поисков каждые два часа на различных моделях Grok-2.

Бесплатная версия чат-бота с искусственным интеллектом Grok должна быть доступна для людей в определенных регионах.

Пишет УНН со ссылкой на Tech Crunch.

Социальная сеть X пока ограничила свой чат-бот Grok с искусственным интеллектом (созданный другой компанией Илона Маска xAI) платными пользователями премиум-класса. Однако платформа, похоже, готовится открыть чат-бота для бесплатных пользователей.

X пока что тестирует доступ Grok для пользователей бесплатной версии в Новой Зеландии. Но все указывает на то, что чат-бот может больше не ограничиваться подпиской на премиум-версию.

Масштабные сбои ChatGPT: тысячи пользователей не могут получить доступ к сервису9 ноября 2024, 02:29 • 20500 просмотров

Вероятно бесплатная версия для пользователей X будет иметь некоторые ограничения - например, 10 поисков каждые два часа на модели Grok-2, 20 поисков каждые два часа на модели Grok-2.

Дополнение

До сих пор все эти функции были доступны только пользователям Premium и Premium+. Открывая Grok для свободных пользователей, xAI, возможно, стремится увеличить количество пользователей и ускорить цикл обратной связи для своих продуктов.

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