Масштабные сбои ChatGPT: тысячи пользователей не могут получить доступ к сервису
Киев • УНН
Более 18 тысяч пользователей в США сообщили о проблемах с ChatGPT за последние сутки. Сбои также зафиксированы в Великобритании, Германии и Канаде, большинство жалоб касается работы самого сервиса.
На территории США зафиксированы масштабные сбои в работе чат-бота с генеративным искусственным интеллектом ChatGPT. Об этом сообщает Downdetector, передает УНН.
Детали
Согласно данным портала Downdetector, по состоянию на 3:50 по киевскому времени, за последние сутки более 18 тысяч пользователей сообщили о проблемах в работе сервиса.
Большинство пользователей - 88% жалуются на неполадки в работе самого сервиса, еще 10% отмечают проблемы с доступом к веб-версии, а 2% сообщают о невозможности войти в свои учетные записи.
Кроме США, похожие сбои наблюдаются в Великобритании, Германии и Канаде.
OpenAI бросает вызов Google: ChatGPT теперь также cможет выполнять поиск в Интернете1 ноября 2024, 11:08 • 13314 просмотров