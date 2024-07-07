Илон Маск исследует новые способы внедрения искусственного интеллекта Grok от xAI в социальную сеть X. Пишет УНН со ссылкой на Techcrunch.

По информации, которую обнародовал независимый исследователь приложений Нима Овджи, X разрабатывает новые функции, которые позволяют запрашивать у Grok информацию об учетных записях, выделять текст в приложении для анализа, а также доступ к чат-боту Grok через всплывающее окно на экране, не прерывая другие активности в X.

Овджи подтвердил, что эти функции еще не доступны для широкого круга пользователей, как он считает на основании информации от TechCrunch.

Использование Grok через всплывающее окно напоминает практики компаний вроде Google и Microsoft, которые используют чат-боты в своих приложениях для повышения производительности, делая доступ к искусственному интеллекту удобным через боковую панель. Это может способствовать более частому взаимодействию пользователей с Grok во время различных деятельностей в приложении, таких как публикация или просмотр новостной ленты.

Кроме того, одной из новых разработок является возможность узнать больше об учетной записи на X с помощью специальной кнопки, хотя детали того, что будет включено в эту информацию, пока что неизвестны.

Напомним,

На платформе социальных сетей "Х" Илона Маска будут удалены публичные лайки, чтобы пользователи могли спокойно ставить лайки "острым" постам.