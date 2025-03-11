Польша готовит мощный военный резерв: что планирует Туск до 2027 года
Киев • УНН
Польша планирует подготовить 100 тысяч военных резервистов до 2027 года. Программа будет доступна для всех заинтересованных граждан в возрасте от 18 до 60 лет.
Премьер-министр Дональд Туск объявил о планах провести в Польше военную подготовку 100 000 человек. Передает УНН с ссылкой на страницу главы польского правительства в сети Х.
В 2027 году мы достигнем способности обучать 100 000 волонтеров в год. Так, чтобы каждый заинтересованный мог получить выгоду.
По словам польского политика, информация о военной подготовке будет предоставлена "всем заинтересованным, в возрасте от 18 до 60 лет".
Вместе с профессиональной армией и войсками, нам нужно строить армию резервистов
Напомним
Премьер Польши призвал к уважению партнеров после спора между Сикорским и Маском по поводу Starlink. Конфликт возник из-за заявлений Маска о критичности Starlink для Украины и реакции польского министра.
Туск призвал европейских лидеров усилить восточный фланг НАТО - BBC02.03.25, 14:11 • 104706 просмотров