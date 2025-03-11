Польща готує потужний військовий резерв: що планує Туск до 2027 року

Прем'єр-міністр Дональд Туск оголосив про плани провести у Польщі військову підготовку 100 000 людей. Передає УНН із посиланням на сторінку глави польського уряду у мережі Х.

У 2027 році ми досягнемо спроможності навчати 100 000 волонтерів на рік. Так, щоб кожен зацікавлений міг отримати вигоду. - повідомив Туск.

За словами польского політика, інформація щодо військової підготови буде надано "усім зацікавленим, віком від 18 до 60 років".

Поряд з професійною армією та військами, нам потрібно будувати армію резервістів - наголосив Туск.

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