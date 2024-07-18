После покушения на Дональда Трампа, общественности не сообщается информация о состоянии здоровья кандидата от республиканцев, - никакой информации о степени ранений и медицинском обслуживании. Пишет УНН со ссылкой на Apnews.

Детали

Спустя четыре дня после попытки убийства бывшего президента Дональда Трампа на митинге в Пенсильвании общественность до сих пор не знает, насколько серьезные ранения он получил.

Также не получено сведений о том, какое лечение получил кандидат в президенты от Республиканской партии в больнице и могут ли быть какие-то долгосрочные последствия для его здоровья.

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Первые сообщения о состоянии господина Трампа поступили примерно через полчаса после того, как раздались выстрелы, когда бывший президент упал на землю с ранением в одно ухо. С помощью охранников он поднялся, а затем дерзко поднял кулак в сторону толпы, кровь текла по его лицу. Кампания опубликовала заявление, в котором говорится, что он «чувствует себя хорошо» и «проходит обследование в местном медицинском учреждении».

«Больше деталей будет позже», - сказал его представитель.

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Только в 20:42 мистер Трамп сообщил присутствующим, что в него попала пуля, а не осколки. В сообщении, опубликованном в его социальной сети Truth, господин Трамп написал, что в него «попала пуля, которая пробила верхнюю часть» правого уха.

Кампания Трампа отказывается обсуждать состояние его здоровья, обнародовать медицинский отчет или записи, а также предоставлять доступ к врачам, которые его лечили, оставляя информацию на усмотрение Трампа, его друзей и семьи.

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