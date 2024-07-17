Кремниевая долина по-прежнему остается преимущественно демократической стороной, однако технологические элиты в Соединенных Штатах все чаще демонстрируют поддержку Дональду Трампу, чувствуют себя в этом комфортно и не опасаясь подвергнуться остракизму. Об этом пишет WSJ и передает УНН.

Детали

Крупные имена в сфере технологий поворачиваются на сторону кандидата от республиканской партии Дональда Трампа. Подобный сдвиг, вероятно, будет ускорен ажиотажем по поводу девятизначных обязательств Илона Маска и добавлением в список бывшего венчурного капиталиста Джей Ди Вэнса – пишет Wall Street Journal.

УНН сообщал, что поддержавший Трампа, Илон Маск планирует с июля перечислять 45 миллионов долларов в месяц в Super PAC (суперпакет акций) в поддержку Трампа.

Известный технологический инвестор и предприниматель Дэвид Сакс, который ранее заявлял, что Трампа следует отстранить от должности за его действия, связанные с восстанием в Капитолии 6 января 2021 года, теперь поддержал бывшего президента. Сакс выступил с речью в понедельник на Национальном съезде Республиканской партии в Милуоки.

Одна из крупнейших венчурных компаний Кремниевой долины, Andreessen Horowitz, также недавно заявила, что сделает значительные пожертвования PAC, поддерживающим Трампа.

Следует заметить, что с 2022 году чуть более половины избирателей в округах Сан-Матео и Санта-Клара (которые входят в Силиконовую долину) были зарегистрированными демократами. Эта доля не сильно изменилась с 1970-х годов. Доля избирателей, не имеющих партийных предпочтений, увеличилась, в то время как доля избирателей-республиканцев упала примерно до 15% в 2022 году.

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Венчурные капиталисты Кремниевой долины, похоже, также поддерживают демократов чаще, чем в среднем. Недавний анализ Wired показал, что демократы получили 2 доллара на каждый доллар, полученный республиканцами от 20 компаний, которые вместе со своими сотрудниками внесли наибольший политический вклад.

Это говорит о том, что политические взгляды Кремниевой долины по-прежнему во многом соответствуют исследованию 2017 года, показывающему, что крупные технологи поддерживают либеральную политику: перераспределение богатства, аборты, права геев, иммиграция и т.д.

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