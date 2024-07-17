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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Трамп высказался об отношениях с путиным: "Он бы никогда не попал в Украину"

Трамп высказался об отношениях с путиным: "Он бы никогда не попал в Украину"

Киев  •  УНН

17 июля 2024, 11:19  •  8946 просмотра

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Кандидат в президенты США от Республиканской партии, бывший американский президент Дональд Трамп высказался об отношениях с главой кремля владимиром путиным, отметив, что последний «никогда бы не попал в Украину», а он сам сказал, «никогда, никогда не идти в Украину».

Кандидат в президенты США от Республиканской партии, бывший американский президент Дональд Трамп высказался об отношениях с главой кремля владимиром путиным, отметив, что последний "никогда бы не попал в Украину", а он сам сказал, "никогда, никогда не идти в Украину". Об этом Трамп заявил в интервью Bloomberg, обнародованном 16 июля, пишет УНН.

Детали

"Мы с путиным очень хорошо поладили, с нашими отношениями. Нам никогда не угрожала война. Он бы никогда не попал в Украину. Я сказал, никогда, никогда не идти в Украину", - сказал Трамп.

Оборвав интервьюера на фразе о войне рф против Украины, Трамп сказал, что просто думает, "что нужно быть умными, но помнить за 9500 миль вдаль".

"Это очень, очень опасный мир. И я на самом деле переживаю за пять месяцев, которые у нас остались. Да, я думаю, можно оказаться в Третьей мировой войне", - сказал Трамп.

Орбан в письме лидерам ЕС написал о "мирном" плане Трампа и выдвинул идею по взаимодействию с рф - FT16 июля 2024, 08:36 • 35992 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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