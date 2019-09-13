Пока невозможно обеспечить свободные выборы на оккупированных территориях Украины - Разумков

Касаясь вопроса о проведении местных выборов на оккупированных территориях, Дмитрий Разумков подчеркнул, что об этом говорить пока рано - к обеспечению необходимых условий безопасности, прекращения огня и вывода иностранных войск, восстановления границы между Российской Федерацией и Украиной и контроля за ними.

"Возвращение украинских пограничников на границу между Украиной и Россией будет способствовать урегулированию конфликта. Пока что с точки зрения демократии, а выборы - это проявление демократии, невозможно обеспечить свободное волеизъявление граждан Украины и деятельность общественных организаций на этой территории", - сказал он.

Лайчак в свою очередь отметил, что ОБСЕ готова и в дальнейшем оказывать помощь украинским людям и желает видеть Украину в мире и безопасности. Глава ОБСЕ подчеркнул, что существует много платформ, которые помогут закончить войну на востоке страны и действовать в интересах украинских граждан.

"Готовые как организация и как страна помочь во всех направлениях, способствующих облегчению жизни людей", - подчеркнул он.

Напомним, ранее представитель Украины в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, второй Президент Украины Леонид Кучма заявил, что выборы на Донбассе можно проводить, когда уйдут войска и появится украинская власть.