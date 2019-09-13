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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 58374 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 111292 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 103137 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 110185 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 119624 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148265 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148654 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Пока невозможно обеспечить свободные выборы на оккупированных территориях Украины - Разумков

Пока невозможно обеспечить свободные выборы на оккупированных территориях Украины - Разумков

Киев  •  УНН

 • 11692 просмотра

КИЕВ. 13 сентября. УНН. Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков провел встречу с действующим главой ОБСЕ, министром иностранных и европейских дел Словацкой Республики Мирославом Лайчаком. Во время встречи Разумков заявил, что о проведении местных выборов на оккупированных территориях говорить пока рано, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Аппарата ВР.

Касаясь вопроса о проведении местных выборов на оккупированных территориях, Дмитрий Разумков подчеркнул, что об этом говорить пока рано - к обеспечению необходимых условий безопасности, прекращения огня и вывода иностранных войск, восстановления границы между Российской Федерацией и Украиной и контроля за ними.

"Возвращение украинских пограничников на границу между Украиной и Россией будет способствовать урегулированию конфликта. Пока что с точки зрения демократии, а выборы - это проявление демократии, невозможно обеспечить свободное волеизъявление граждан Украины и деятельность общественных организаций на этой территории", - сказал он.

Лайчак в свою очередь отметил, что ОБСЕ готова и в дальнейшем оказывать помощь украинским людям и желает видеть Украину в мире и безопасности. Глава ОБСЕ подчеркнул, что существует много платформ, которые помогут закончить войну на востоке страны и действовать в интересах украинских граждан.

"Готовые как организация и как страна помочь во всех направлениях, способствующих облегчению жизни людей", - подчеркнул он.

Напомним, ранее представитель Украины в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, второй Президент Украины Леонид Кучма заявил, что выборы на Донбассе можно проводить, когда уйдут войска и появится украинская власть.

Украинские Национальные Новости

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