Пока невозможно обеспечить свободные выборы на оккупированных территориях Украины - Разумков
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков провел встречу с действующим главой ОБСЕ, министром иностранных и европейских дел Словацкой Республики Мирославом Лайчаком. Во время встречи Разумков заявил, что о проведении местных выборов на оккупированных территориях говорить пока рано, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Аппарата ВР.
Касаясь вопроса о проведении местных выборов на оккупированных территориях, Дмитрий Разумков подчеркнул, что об этом говорить пока рано - к обеспечению необходимых условий безопасности, прекращения огня и вывода иностранных войск, восстановления границы между Российской Федерацией и Украиной и контроля за ними.
"Возвращение украинских пограничников на границу между Украиной и Россией будет способствовать урегулированию конфликта. Пока что с точки зрения демократии, а выборы - это проявление демократии, невозможно обеспечить свободное волеизъявление граждан Украины и деятельность общественных организаций на этой территории", - сказал он.
Лайчак в свою очередь отметил, что ОБСЕ готова и в дальнейшем оказывать помощь украинским людям и желает видеть Украину в мире и безопасности. Глава ОБСЕ подчеркнул, что существует много платформ, которые помогут закончить войну на востоке страны и действовать в интересах украинских граждан.
"Готовые как организация и как страна помочь во всех направлениях, способствующих облегчению жизни людей", - подчеркнул он.
Напомним, ранее представитель Украины в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, второй Президент Украины Леонид Кучма заявил, что выборы на Донбассе можно проводить, когда уйдут войска и появится украинская власть.