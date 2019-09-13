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Поки неможливо забезпечити вільні вибори на окупованих територіях України - Разумков

Поки неможливо забезпечити вільні вибори на окупованих територіях України - Разумков

Київ • УНН

 • 11694 перегляди

КИЇВ. 13 вересня. УНН. Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков провів зустріч з діючим Головою ОБСЄ, міністром закордонних та європейських справ Словацької Республіки Мірославом Лайчаком. Під час зустрічі Разумков заявив, що про проведення місцевих виборів на окупованих територіях говорити завчасно, передає УНН з посиланням на повідомлення пресслужби Апарату ВР.

Торкаючись питання стосовно проведення місцевих виборів на окупованих територіях, Дмитро Разумков підкреслив, що про це говорити завчасно — до забезпечення необхідних безпекових умов, припинення вогню та виведення іноземних військ, відновлення кордону між Російською Федерацією і Україною та контролю за ним.

“Повернення українських прикордонників на кордон між Україною і Росією сприятиме врегулюванню конфлікту. Поки що з точки зору демократії, а вибори — це прояв демократії, неможливо забезпечити вільне волевиявлення громадян України та діяльність громадських організацій на цій території”, — сказав він.

Мірослав Лайчак в свою чергу зазначив, що ОБСЄ готова і надалі надавати допомогу українським людям та бажає бачити Україну у мирі та безпеці. Голова ОБСЄ підкреслив, що існує багато платформ, які допоможуть закінчити війну на сході країни та діяти в інтересах українських громадян.

“Готові як організація і як країна допомогти у всіх напрямках, що сприяють полегшенню життя людей”, — наголосив він.

Нагадаємо, раніше представник України у Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі, другий президент України Леонід Кучма заявив, що вибори на Донбасі можна проводити, коли підуть війська і з’явиться українська влада.

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