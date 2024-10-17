Поиском наземных мин в Украине займутся японские дроны
Киев • УНН
Японская компания Prodrone планирует открыть бизнес по выявлению наземных мин в Украине с помощью дронов. Проект планируют коммерциализировать до 2025 финансового года в сотрудничестве с токийской консалтинговой фирмой Padeco.
Производитель промышленных беспилотников Prodrone откроет бизнес по обнаружению наземных мин, которые появились в Украине после вторжения рф.
Пишет УНН со ссылкой на Nikkei Asia.
Детали
Японские беспилотники будут задействованы для поиска мин в Украине
Компания Prodrone, базирующаяся в Нагое, будет сотрудничать с токийской консалтинговой компанией Padeco, чтобы коммерциализировать проект. Планируется открытие бизнеса по обнаружению наземных мин, появившихся в Украине после вторжения РФ. В компании надеются вывести проект на коммерческий уровень в 2025 финансовом году.
Напомним,
Правительство разрешило использовать мобильные комплексы для утилизации боеприпасов непосредственно в районах разминирования. Это упрощает процедуру утилизации ракет, боеприпасов и взрывчатых веществ, изъятых во время разминирования территории.
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