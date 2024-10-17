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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 6076 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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MIM-104 Patriot

Пошуком наземних мін в Україні займуться японські дрони

Київ • УНН

 • 27272 перегляди

Японська компанія Prodrone планує відкрити бізнес з виявлення наземних мін в Україні за допомогою дронів. Проект планують комерціалізувати до 2025 фінансового року у співпраці з токійською консалтинговою фірмою Padeco.

Пошуком наземних мін в Україні займуться японські дрони

Виробник промислових безпілотників Prodrone відкриє бізнес по виявленню наземних мін, які з’явилися в Україні після вторгнення рф.

Пише УНН із посиланням на Nikkei Asia.

Деталі

Японські безпілотники будуть задіяні для пошуку мін в Україні

Компанія Prodrone, що базується в Нагої, співпрацюватиме з токійською консалтинговою компанією Padeco, щоб комерціалізувати проект. Планується відкриття бізнесу по виявленню наземних мін, що з'явилися в Україні після вторгнення рф. У компанії сподіваються вивести проєкт на комерційний рівень у 2025 фінансовому році.

Нагадаємо

Уряд дозволив використовувати мобільні комплекси для утилізації боєприпасів безпосередньо в районах розмінування. Це спрощує процедуру утилізації ракет, боєприпасів і вибухових речовин, вилучених під час розмінування території.

На Херсонщині зросла загроза мінування дронами: ворог маскує міни08.10.24, 23:54 • 16417 переглядiв

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