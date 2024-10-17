Пошуком наземних мін в Україні займуться японські дрони
Київ • УНН
Японська компанія Prodrone планує відкрити бізнес з виявлення наземних мін в Україні за допомогою дронів. Проект планують комерціалізувати до 2025 фінансового року у співпраці з токійською консалтинговою фірмою Padeco.
Виробник промислових безпілотників Prodrone відкриє бізнес по виявленню наземних мін, які з’явилися в Україні після вторгнення рф.
Пише УНН із посиланням на Nikkei Asia.
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Японські безпілотники будуть задіяні для пошуку мін в Україні
Компанія Prodrone, що базується в Нагої, співпрацюватиме з токійською консалтинговою компанією Padeco, щоб комерціалізувати проект. Планується відкриття бізнесу по виявленню наземних мін, що з'явилися в Україні після вторгнення рф. У компанії сподіваються вивести проєкт на комерційний рівень у 2025 фінансовому році.
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Уряд дозволив використовувати мобільні комплекси для утилізації боєприпасів безпосередньо в районах розмінування. Це спрощує процедуру утилізації ракет, боєприпасів і вибухових речовин, вилучених під час розмінування території.
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