Пограничники не наблюдают на других участках Харьковщины угрозы, как в Липцах и Волчанске - Демченко

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
gosudarstvennaya-pogranichnaya-sluzhba-ukrainiГосударственная пограничная служба Украины
ukrainaУкраина
sumyСумы
kharkivХарьков
Эксклюзив
Суд сегодня планирует избрать меру пресечения экс-заместителю главы Офиса Президента Смирнову
  •  15401 просмотра

Суд сегодня планирует избрать меру пресечения экс-заместителю главы Офиса Президента Смирнову

Эксклюзив
На платформе Brave1 зарегистрировано уже более 1,8 тыс. defense tech разработок
  •  23004 просмотра

На платформе Brave1 зарегистрировано уже более 1,8 тыс. defense tech разработок

Эксклюзив
Бизнесмены Гроза и Науменко заставили экс-директора зернового терминала "Олимпекс" работать с подсанкционным Альпериным
  •  37514 просмотра

Бизнесмены Гроза и Науменко заставили экс-директора зернового терминала "Олимпекс" работать с подсанкционным Альпериным

Эксклюзив
В "Украинской молочной компании" не считают себя виновными в уничтожении дороги, по которой скорая едва довезла пожилую женщину до больницы
  •  58824 просмотра

В "Украинской молочной компании" не считают себя виновными в уничтожении дороги, по которой скорая едва довезла пожилую женщину до больницы

Эксклюзив
В САП не смогли уточнить, какой землей завладел экс-министр агрополитики Сольский
  •  62348 просмотра

В САП не смогли уточнить, какой землей завладел экс-министр агрополитики Сольский

Эксклюзив
"Разыгрывать жизнь и смерть - это безумие": военный эксперт об идее Гетманцева проводить лотереи по бронировани
  •  68144 просмотра

"Разыгрывать жизнь и смерть - это безумие": военный эксперт об идее Гетманцева проводить лотереи по бронировани

Эксклюзив
НАБУ не тем занимается - нардеп о земельных сделках в стране
  •  90032 просмотра

НАБУ не тем занимается - нардеп о земельных сделках в стране

Эксклюзив
От ветрянки у взрослых до тяжелых форм ботулизма: профессор Голубовская рассказала о ситуации с инфекционными заболеваниями в стране
  •  109306 просмотра

От ветрянки у взрослых до тяжелых форм ботулизма: профессор Голубовская рассказала о ситуации с инфекционными заболеваниями в стране

От крышевания "песчаной мафии" до дела сливов с НАБУ: кто такой Георгий Биркадзе
  •  150656 просмотра

От крышевания "песчаной мафии" до дела сливов с НАБУ: кто такой Георгий Биркадзе

Эксклюзив
Новые иностранные инвесторы опасаются вкладывать средства в украинский бизнес - заместитель бизнес - омбудсмена
27 мая 2024, 11:30  •  107261 просмотра

Новые иностранные инвесторы опасаются вкладывать средства в украинский бизнес - заместитель бизнес - омбудсмена

Новости по теме
Пограничники не наблюдают на других участках Харьковщины угрозы, как в Липцах и Волчанске - Демченко

Пограничники не наблюдают на других участках Харьковщины угрозы, как в Липцах и Волчанске - Демченко

  •  10064 просмотра
"Никогда этого не исключала": министр обороны Нидерландов надеется на изменение позиции других стран по использованию оружия за пределами Украины

"Никогда этого не исключала": министр обороны Нидерландов надеется на изменение позиции других стран по использованию оружия за пределами Украины

  •  9809 просмотра
россия умышленно берет в плен гражданских украинцев для создания «одновременного освобождения»

россия умышленно берет в плен гражданских украинцев для создания «одновременного освобождения»

  •  8241 просмотра
Швеция выделяет более 56 млн евро на поддержку энергетики Украины

Швеция выделяет более 56 млн евро на поддержку энергетики Украины

  •  10245 просмотра
Китай запустил новейший военный беспилотник вблизи Японии

Китай запустил новейший военный беспилотник вблизи Японии

  •  7428 просмотра
На оккупированной Херсонщине людям, которые утонули в результате подрыва Каховской ГЭС, ставили диагноз "сердечный приступ" - представитель ОВА

На оккупированной Херсонщине людям, которые утонули в результате подрыва Каховской ГЭС, ставили диагноз "сердечный приступ" - представитель ОВА

  •  8430 просмотра
БЭБ изъяло незаконную линию производства табачных изделий, что связывают с Альпериным

БЭБ изъяло незаконную линию производства табачных изделий, что связывают с Альпериным

  •  7677 просмотра
МИД: участие Мексики в Саммите мира является сверхважным

МИД: участие Мексики в Саммите мира является сверхважным

  •  9847 просмотра
По программе «Бок о бок» был восстановлен 101 населенный пункт в Херсонской области

По программе «Бок о бок» был восстановлен 101 населенный пункт в Херсонской области

  •  8391 просмотра
Более 80% укрытий полностью соответствуют требованиям безопасности - глава ГСЧС

Более 80% укрытий полностью соответствуют требованиям безопасности - глава ГСЧС

  •  7482 просмотра

Популярные

Бренды парфюмов класса люкс вероятно связаны с детским трудом

Бренды парфюмов класса люкс вероятно связаны с детским трудом

  •  55662 просмотра
Проблемы с налоговой и обыски БЭБ: что известно о компании, которая самовольно пользуется дорогой стратегического объекта в Одесской области

Проблемы с налоговой и обыски БЭБ: что известно о компании, которая самовольно пользуется дорогой стратегического объекта в Одесской области

  •  106823 просмотра
Самые большие ворота для "серого" экспорта зерновых: как работают схемы на терминале "Олимпикс"

Самые большие ворота для "серого" экспорта зерновых: как работают схемы на терминале "Олимпикс"

  •  109904 просмотра
28 мая: Международный день здоровья женщин, День полицейского офицера общины в Украине

28 мая: Международный день здоровья женщин, День полицейского офицера общины в Украине

  •  124667 просмотра
Иран увеличивает свои запасы урана - МАГАТЭ

Иран увеличивает свои запасы урана - МАГАТЭ

  •  113245 просмотра

Публикации

Проблемы с налоговой и обыски БЭБ: что известно о компании, которая самовольно пользуется дорогой стратегического объекта в Одесской области

Проблемы с налоговой и обыски БЭБ: что известно о компании, которая самовольно пользуется дорогой стратегического объекта в Одесской области

  •  106823 просмотра
Самые большие ворота для "серого" экспорта зерновых: как работают схемы на терминале "Олимпикс"

Самые большие ворота для "серого" экспорта зерновых: как работают схемы на терминале "Олимпикс"

  •  109904 просмотра
От крышевания "песчаной мафии" до дела сливов с НАБУ: кто такой Георгий Биркадзе

От крышевания "песчаной мафии" до дела сливов с НАБУ: кто такой Георгий Биркадзе

  •  150656 просмотра
В Одесской области коммерческая структура пугает "ужасными последствиями" из-за запрета ей самовольно пользоваться дорогой стратегического предприятия

В Одесской области коммерческая структура пугает "ужасными последствиями" из-за запрета ей самовольно пользоваться дорогой стратегического предприятия

27 мая 2024, 07:14  •  155556 просмотра
"Серый" экспорт зерна на терминале "Олимпекс". Что известно

"Серый" экспорт зерна на терминале "Олимпекс". Что известно
Эксклюзив

27 мая 2024, 06:59  •  152392 просмотра

Пограничники не наблюдают на других участках Харьковщины угрозы, как в Липцах и Волчанске - Демченко

Пограничники не наблюдают других районов Харьковской области, где враг мог бы начать наступление, подобное Липцам и Волчанску, но на этих участках ведутся активные действия, чтобы не допустить продвижения врага вглубь территории Украины.

Общество •   •  10064 просмотра
Пограничники не наблюдают на других участках Харьковщины угрозы, как в Липцах и Волчанске - Демченко

"Никогда этого не исключала": министр обороны Нидерландов надеется на изменение позиции других стран по использованию оружия за пределами Украины

Министр обороны Нидерландов Кеса Оллонгрен заявила, что Нидерланды не исключают использования оружия за пределами Украины, надеясь, что другие страны изменят свою позицию, поскольку Украина борется за самооборону и территориальную целостность.

Война •   •  9809 просмотра
"Никогда этого не исключала": министр обороны Нидерландов надеется на изменение позиции других стран по использованию оружия за пределами Украины

россия умышленно берет в плен гражданских украинцев для создания «одновременного освобождения»

россияне намеренно захватывают гражданских украинцев, чтобы использовать их в будущих обменах пленными для "одновременного освобождения".

Война •   •  8241 просмотра
россия умышленно берет в плен гражданских украинцев для создания «одновременного освобождения»

Швеция выделяет более 56 млн евро на поддержку энергетики Украины

Швеция выделяет 650 миллионов шведских крон на энергетический пакет, чтобы помочь Украине поддерживать базовые государственные услуги и восстановить энергетическую инфраструктуру.

Война •   •  10245 просмотра
Швеция выделяет более 56 млн евро на поддержку энергетики Украины

Китай запустил новейший военный беспилотник вблизи Японии

Япония подняла в воздух истребители после обнаружения нового китайского разведывательно-ударного беспилотника Wing Loong-10 вблизи префектуры Окинава.

Новости Мира •   •  7428 просмотра
Китай запустил новейший военный беспилотник вблизи Японии

На оккупированной Херсонщине людям, которые утонули в результате подрыва Каховской ГЭС, ставили диагноз "сердечный приступ" - представитель ОВА

В оккупированной Херсонской области в справке о смерти людей, утонувших в результате взрыва на Каховской ГЭС, врачи-коллаборационисты ставили диагноз "сердечный приступ", чтобы скрыть истинное количество жертв.

Война •   •  8430 просмотра
На оккупированной Херсонщине людям, которые утонули в результате подрыва Каховской ГЭС, ставили диагноз "сердечный приступ" - представитель ОВА

БЭБ изъяло незаконную линию производства табачных изделий, что связывают с Альпериным

Детективы Бюро экономической безопасности Украины провели обыски на производстве и в складских помещениях предприятия, которое имеет лицензию на официальное производство табачных изделий. Упомянутую компанию связывают с известным подсанкционным одесским контрабандистом Вадимом Альпериным.

Экономика •   •  7677 просмотра
БЭБ изъяло незаконную линию производства табачных изделий, что связывают с Альпериным

МИД: участие Мексики в Саммите мира является сверхважным

Украина считает участие Мексики в Саммите мира в Швейцарии чрезвычайно важным и призвала Мексику активно присоединиться к Формуле мира Президента Зеленского.

Война •   •  9847 просмотра
МИД: участие Мексики в Саммите мира является сверхважным

По программе «Бок о бок» был восстановлен 101 населенный пункт в Херсонской области

101 населенный пункт в Херсонской области был восстановлен в рамках программы «Бок о бок», хотя проект был временно приостановлен из-за осложнений, связанных с постоянными обстрелами прибрежных районов.

Общество •   •  8391 просмотра
По программе «Бок о бок» был восстановлен 101 населенный пункт в Херсонской области

Более 80% укрытий полностью соответствуют требованиям безопасности - глава ГСЧС

Сейчас около 84% укрытий в Украине полностью соответствуют требованиям, а совместная комиссия ГСЧС и органов государственной власти ежеквартально проверяет бомбоубежища.

Общество •   •  7482 просмотра
Более 80% укрытий полностью соответствуют требованиям безопасности - глава ГСЧС