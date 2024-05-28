Пограничники не наблюдают на других участках Харьковщины угрозы, как в Липцах и Волчанске - Демченко

В районах населенных пунктов Липцы и Волчанск на Харьковщине продолжаются активные действия с целью недопущения продвижения врага вглубь территории Украины. На других участках Харьковской области пограничники не наблюдают, что враг может осуществить подобное наступление, как в Липцах и Волчанске, но необходимо быть готовым к развитию любых ситуаций, в том числе и по направлению из Сумской области.

Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает УНН.

Детали

Собственно граница со страной-агрессором остается непростым направлением, которое несет для нас угрозу. По Харьковщине по направлениям Липцы и Волчанск продолжаются наши действия по недопущению продвижения врага вглубь территории Украины. На других участках Харьковской области, к счастью, мы не видим, что сейчас враг может осуществить нечто подобное, но мы должны быть готовы к развитию любых ситуаций, в том числе и по направлению из Сумской области. Те силы и средства, которые враг держит напротив нашей территории, может свидетельствовать о том, что в любой момент враг может пытаться расширить зоны, где ведутся боевые действия, чтобы Украина их использовали на этих направлениях, а не использовали их, где ведутся полномасштабные боевые действия - сказал Демченко.

Он добавил, что за прошедшие сутки пограничные наряды вместе с другими подразделениями зафиксировали более 40 обстрелов по территории Сумской области.

Напомним,

За прошедшие сутки в зоне ответственности ОТОВ «Харьков» произошло 10 боевых столкновений. Силы обороны контролируют большую часть Волчанска, а также наносят огневое поражение по оккупантам в районе Липцов. В общем безвозвратными и санитарными потерями враг потерял около 250 человек за минувшие сутки на Харьковщине.