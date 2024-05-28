Більшу частину Вовчанська контролюють Сили оборони, ворог атакує малими групами в районі Липців - ОТУВ “Харків”
Київ • УНН
Більша частина Вовчанська знаходиться під контролем Збройних сил України, в той час як ворог атакує невеликими групами в районі Липок, втративши близько 250 осіб за минулу добу в Харківській області.
Минулої доби в зоні відповідальності ОТУВ "Харків" відбулося 10 бойових зіткнень. Сили оборони контролюють більшу частину Вовчанська, а також наносять вогневе ураження по окупантам в районі Липців. Загалом безповоротними та санітарними втратами ворог втратив близько 250 осіб за минулу добу на Харківщині.
Про це у вівторок в ефірі телемарафону розповів речник ОТУВ "Харків" Юрій Повх, передає УНН.
Деталі
Вуличні бої (у Вовчанську - ред.) з початку цієї доби не точилися. Загалом бої тривають, минулої доби в зоні відповідальності ОТУВ "Харків" відбулося 10 бойових зіткнень. Що стосується контролю міста, то більшу його частину наші військові контролюють, росіяни можуть розраховувати там буквально на кілька десятків відсотків
Також він зазначив, що минулої доби зберігалися атакувальні дії ворога в районі населеного пункту Липці.
Українська артилерія і інші засоби вогневого впливу наносять їм безповоротні втрати. Загалом безповоротними та санітарними втратами ворог втратив на нашому напрямку близько 250 осіб за минулу добу. Інтенсивність бойових дій коливається, у Вовчанську йдуть вуличні бої, в напрямку Липців ворог намагається наспутати, використовуючи тактику малих груп, але все це зривається ударами нашої артилерії
За його словами, минулої доби кілька росіян було взято в полон Силами оборони.
Нагадаємо
На фронті за минулу добу відбулося 120 бойових зіткнень. На Харківському напрямку російські окупанти продовжують наступальні дії. Загалом на цьому напрямку відбулося 10 бойових зіткнень. Бої точилися в районах населених пунктів Глибоке, Липці, Стариця, Вовчанськ.