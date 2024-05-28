Большую часть Волчанска контролируют Силы обороны, враг атакует малыми группами в районе Липцов - ОТУВ «Харьков»

За прошедшие сутки в зоне ответственности ОТОВ «Харьков» произошло 10 боевых столкновений. Силы обороны контролируют большую часть Волчанска, а также наносят огневое поражение по оккупантам в районе Липцов. В целом безвозвратными и санитарными потерями враг потерял около 250 человек за минувшие сутки на Харьковщине.

Об этом во вторник в эфире телемарафона рассказал представитель ОТУВ «Харьков» Юрий Повх, передает УНН.

Детали

Уличные бои (в Волчанске - ред.) с начала этих суток не велись. В целом бои продолжаются, за прошедшие сутки в зоне ответственности ОТУВ «Харьков» произошло 10 боевых столкновений. Что касается контроля города, то большую его часть наши военные контролируют, россияне могут рассчитывать там буквально на несколько десятков процентов - сказал Повх

Также он отметил, что за прошедшие сутки сохранялись атакующие действия врага в районе населенного пункта Липцы.

Украинская артиллерия и другие средства огневого воздействия наносят им безвозвратные потери. В общем безвозвратными и санитарными потерями враг потерял на нашем направлении около 250 человек за минувшие сутки. Интенсивность боевых действий колеблется, в Волчанске идут уличные бои, в направлении Липцов враг пытается напутать, используя тактику малых групп, но все это срывается ударами нашей артиллерии - добавил Повх.

По его словам, за прошедшие сутки несколько россиян были взяты в плен Силами обороны.

Напомним,

На фронте за минувшие сутки произошло 120 боевых столкновений. На Харьковском направлении российские оккупанты продолжают наступательные действия. Всего на этом направлении произошло 10 боевых столкновений. Бои шли в районах населенных пунктов Глубокое, Липцы, Старица, Волчанск.