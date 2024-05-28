Прикордонники не спостерігають на інших ділянках Харківщини загрози, як у Липцях та Вовчанську - Демченко
Київ • УНН
Прикордонники не спостерігають інших районів Харківської області, де ворог міг би розпочати наступ, подібний до Липців та Вовчанська, але на цих ділянках ведуться активні дії, щоб не допустити просування ворога вглиб території України.
В районах населених пунктів Липці та Вовчанськ на Харківщині тривають активні дії з метою недопущення просування ворога вглиб території України. На інших ділянках Харківської області прикордонники не спостерігають, що ворог може здійснити подібний наступ, як у Липцях та Вовчанську, але необхідно бути готовим до розвитку будь-яких ситуацій, в тому числі і по напрямку з Сумської області.
Про це в ефірі телемарафону заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає УНН.
Деталі
Власне кордон з країною-агресором залишається непростим напрямком, який несе для нас загрозу. По Харківщині по напрямкам Липців та Вовчанськ тривають наші дії щодо недопущення просування ворога вглиб території України. На інших ділянках Харківської області, на щастя, ми не бачимо, що зараз ворог може здійснити щось подібне, але ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій, в тому числі і по напрямку з Сумської області. Ті сили і засоби, які ворог тримає навпроти нашої території, може свідчити про те, що в будь-який момент ворог може намагатися розширити зони, де ведуться бойові дії, щоб Україна їх використовували на цих напрямках, а не використовували їх, де ведуться повномаштабні бойові дії
Він додав, що минулої доби прикордонні наряди разом з іншими підрозділами зафіксували понад 40 обстрілів по території Сумської області.
Нагадаємо
Минулої доби в зоні відповідальності ОТУВ "Харків" відбулося 10 бойових зіткнень. Сили оборони контролюють більшу частину Вовчанська, а також наносять вогневе ураження по окупантам в районі Липців. Загалом безповоротними та санітарними втратами ворог втратив близько 250 осіб за минулу добу на Харківщині.