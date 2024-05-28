Прикордонники не спостерігають на інших ділянках Харківщини загрози, як у Липцях та Вовчанську - Демченко

В районах населених пунктів Липці та Вовчанськ на Харківщині тривають активні дії з метою недопущення просування ворога вглиб території України. На інших ділянках Харківської області прикордонники не спостерігають, що ворог може здійснити подібний наступ, як у Липцях та Вовчанську, але необхідно бути готовим до розвитку будь-яких ситуацій, в тому числі і по напрямку з Сумської області.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає УНН.

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Власне кордон з країною-агресором залишається непростим напрямком, який несе для нас загрозу. По Харківщині по напрямкам Липців та Вовчанськ тривають наші дії щодо недопущення просування ворога вглиб території України. На інших ділянках Харківської області, на щастя, ми не бачимо, що зараз ворог може здійснити щось подібне, але ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій, в тому числі і по напрямку з Сумської області. Ті сили і засоби, які ворог тримає навпроти нашої території, може свідчити про те, що в будь-який момент ворог може намагатися розширити зони, де ведуться бойові дії, щоб Україна їх використовували на цих напрямках, а не використовували їх, де ведуться повномаштабні бойові дії