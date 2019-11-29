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Ограбление музея в Дрездене: объявлено вознаграждение в полмиллиона евро

Ограбление музея в Дрездене: объявлено вознаграждение в полмиллиона евро

Киев  •  УНН

 • 17752 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Полиция Дрездена в четверг, 28 ноября, объявила вознаграждение в размере полумиллиона евро за помощь в расследовании ограбления музейной сокровищницы “Зеленый свод”. Вознаграждение будет выплачено за информацию, которая поможет в расследовании, установлении и задержании злоумышленников и выявлении похищенных драгоценностей. Об этом пишет УНН со ссылкой на DW.

Расследованием дела будет руководить департамент организованной преступности прокуратуры Дрездена. Количественный состав специальной комиссии по расследованию преступления увеличили на 20 правоохранителей — до 40 человек.. “Мы используем все средства, чтобы раскрыть это дело”, — заявили начальник полиции Саксонии Хорст Кретцшмар и прокурор Клаус Ревекамп, цитирует агентство новостей dpa.

Проведение криминалистической экспертизы в помещении музея будет завершено в ближайшее время. После этого необходимо будет провести ремонтные работы. Пока неизвестно, когда казну снова откроют для посетителей.

Следствию известно о четырех злоумышленниках, а потому подозревают, что преступление было организовано бандой, сообщил представитель прокуратуры. Ограбление совершили два человека, которые украли одиннадцать полных комплектов и около десяти отдельных частей украшений с бриллиантами.

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Шансы на то, что драгоценности всплывут на рынке неповрежденными и будут возвращены музею, очень низкие, считает детектив в сфере рынка произведений искусства Вилли Корте. “Я боюсь, что камни будут изъяты и проданы по одному”, — отметил он.

Ограбление в казне “Зеленый свод” было совершено в ночь на понедельник, 25 ноября. Ранее издание Bild сообщило о том, что стоимость похищенных объектов составляет около одного миллиарда евро. “Зеленый свод” — бывшая сокровищница саксонского курфюрста Августа Сильного.

Nach dem Einbruch in das Museum # GrünesGewölbe in #Dresden am Montag hat die Polizeidirektion Dresden im Einvernehmen mit der Staatsanwaltschaft eine Belohnung von 500.000 Euro ausgelobt. Mehr dazu in der aktuellen Medieninformation: https://t.co/Oxaj6PKShh pic.twitter.com/Fb48kZCsw1

— Polizei Sachsen (@PolizeiSachsen) November 28, 2019

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