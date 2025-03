Ограбление музея в Дрездене: объявлено вознаграждение в полмиллиона евро

Расследованием дела будет руководить департамент организованной преступности прокуратуры Дрездена. Количественный состав специальной комиссии по расследованию преступления увеличили на 20 правоохранителей — до 40 человек.. “Мы используем все средства, чтобы раскрыть это дело”, — заявили начальник полиции Саксонии Хорст Кретцшмар и прокурор Клаус Ревекамп, цитирует агентство новостей dpa.

Проведение криминалистической экспертизы в помещении музея будет завершено в ближайшее время. После этого необходимо будет провести ремонтные работы. Пока неизвестно, когда казну снова откроют для посетителей.

Следствию известно о четырех злоумышленниках, а потому подозревают, что преступление было организовано бандой, сообщил представитель прокуратуры. Ограбление совершили два человека, которые украли одиннадцать полных комплектов и около десяти отдельных частей украшений с бриллиантами.

Шансы на то, что драгоценности всплывут на рынке неповрежденными и будут возвращены музею, очень низкие, считает детектив в сфере рынка произведений искусства Вилли Корте. “Я боюсь, что камни будут изъяты и проданы по одному”, — отметил он.

Ограбление в казне “Зеленый свод” было совершено в ночь на понедельник, 25 ноября. Ранее издание Bild сообщило о том, что стоимость похищенных объектов составляет около одного миллиарда евро. “Зеленый свод” — бывшая сокровищница саксонского курфюрста Августа Сильного.

Nach dem Einbruch in das Museum # GrünesGewölbe in #Dresden am Montag hat die Polizeidirektion Dresden im Einvernehmen mit der Staatsanwaltschaft eine Belohnung von 500.000 Euro ausgelobt. Mehr dazu in der aktuellen Medieninformation: https://t.co/Oxaj6PKShh pic.twitter.com/Fb48kZCsw1

— Polizei Sachsen (@PolizeiSachsen) November 28, 2019