Пограбування музею в Дрездені: оголошено винагороду в півмільйона євро

КИЇВ. 29 листопада. УНН. Поліція Дрездена у четвер, 28 листопада, оголосила винагороду розміром півмільйона євро за допомогу в розслідуванні пограбування музейної скарбниці "Зелене зведення". Винагорода буде виплачена за інформацію, яка допоможе в розслідуванні, встановленні та затриманні зловмисників та виявленні викрадених коштовностей. Про це пише УНН із посиланням на DW.