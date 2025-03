Пограбування музею в Дрездені: оголошено винагороду в півмільйона євро

Розслідуванням справи керуватиме департамент організованої злочинності прокуратури Дрездена. Кількісний склад спеціальної комісії з розслідування злочину збільшили на 20 правоохоронців — до 40 людей.. “Ми використаємо усі засоби, аби розкрити цю справу”, — заявили начальник поліції Саксонії Горст Кретцшмар та прокурор Клаус Ревекамп, цитує агенція новин dpa.

Проведення криміналістичної експертизи у приміщенні музею буде завершено найближчим часом. Після цього необхідно буде провести ремонтні роботи. Поки невідомо, коли скарбницю знову відкриють для відвідувачів.

Слідству відомо про чотирьох зловмисників, а тому підозрюють, що злочин був організований бандою, повідомив речник прокуратури. Пограбування скоїли двоє людей, які вкрали одинадцять повних комплектів та близько десяти окремих частин прикрас з діамантами.

Шанси на те, що коштовності спливуть на ринку непошкодженими та будуть повернуті музею, дуже низькі, вважає детектив у сфері ринку творів мистецтва Віллі Корте. “Я побоююся, що камені будуть викопирсані і продані поодинці”, — зазначив він.

Пограбування у скарбниці “Зелене зведення” було скоєне в ніч на понеділок, 25 листопада. Раніше видання Bild повідомило про те, що вартість викрадених об’єктів становить близько одного мільярда євро. “Зелене зведення” — колишня скарбниця саксонського курфюрста Августа Сильного.

Nach dem Einbruch in das Museum #GrünesGewölbe in #Dresden am Montag hat die Polizeidirektion Dresden im Einvernehmen mit der Staatsanwaltschaft eine Belohnung von 500.000 Euro ausgelobt. Mehr dazu in der aktuellen Medieninformation: https://t.co/Oxaj6PKShh pic.twitter.com/Fb48kZCsw1

— Polizei Sachsen (@PolizeiSachsen) November 28, 2019