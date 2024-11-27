Погода в Украине 27 ноября: где будет мокрый снег и минусовая температура

27 ноября в Украине ожидается переменная облачность. На севере страны прогнозируется небольшой мокрый снег, тогда как в других регионах будет без осадков. Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает УНН.

Детали

Следовательно, средняя дневная температура будет колебаться от -1°C до +1°C на севере и западе, в то время как в южных и центральных областях температура будет в пределах +2°C до +7°C.

В Киеве температура воздуха будет колебаться от -1°C до +1°C, С местами возможным мокрым снегом. Во Львове будет теплее - +5°C до +7°C, без осадков. Днепр и Одесса также будут без осадков, с температурой +2°C до +4°C в Днепре и +4°C до +6°C в Одессе. Харьков и Донецк почувствуют температуры от +1°C до +3°C, без дождей и снега.

В Луганске или Симферополе также ожидается температура в пределах +1°C до +3°C, с переменной облачностью и без осадков. В Мелитополе температура будет в пределах +3°C до +5°C, с переменной облачностью и без осадков.

Таким образом, 27 ноября в Украине будет холодно на севере, с мокрым снегом в отдельных местах, но в большинстве регионов – без осадков.

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