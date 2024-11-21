Погода в Украине 21 ноября: ожидаются дожди и мокрый снег в центральных и восточных областях
Киев • УНН
В Украине прогнозируют облачную погоду с осадками, кроме западных регионов. Температура воздуха будет колебаться от -1°C до +17°C, в центральных и восточных областях возможны сильные дожди.
21 ноября по всей Украине ожидается облачная погода с осадками, за исключением западных регионов, где будет без осадков с периодическими прояснениями. Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает УНН.
Детали
В Украине сохранится прохладная и дождливая погода, а в центральных областях возможен мокрый снег.
В Киеве температура воздуха составит 0..+2°C, ожидается облачность, умеренный мокрый снег и дождь. Во Львове на термометрах будет -1..+1°C, без осадков, с облачным небом и прояснениями. В Днепре, Одессе, Харькове, Донбассе и Мелитополе температура будет колебаться от +7°C до +17°C, а также будет дождливая погода. В центральных и восточных регионах возможны сильные дожди, а в некоторых местах - значительные.
Средняя дневная температура в Украине составит +9..+11°C.
По прогнозам Укргидрометцентра, на западе страны будет без осадков, тогда как в других регионах стоит ожидать дожди и мокрый снег.
Погода обещает быть прохладной и ветреной, поэтому стоит позаботиться о теплой одежде.
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