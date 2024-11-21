В Киеве начали обрабатывать дороги из-за первых признаков зимы: что происходит
Киев • УНН
В столице начали превентивную обработку дорог из-за ухудшения погодных условий и риска гололеда. 124 единицы спецтехники обрабатывают дороги жидкими хлоридами.
В Киеве сегодня наблюдаются первые признаки зимних погодных условий. Поэтому, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения, коммунальщики уже начали превентивную обработку дорожного покрытия. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация, передает УНН.
Детали
По прогнозам синоптиков, в течение дня в столице ожидаются умеренные осадки, с местами налипание снега, а на дорогах - гололедица.
Уже привлечено 124 единицы спецтехники, которые обрабатывают дороги жидкими хлоридами.
Городские службы призывают водителей быть максимально внимательными на дороге, соблюдать безопасную дистанцию и осторожно двигаться в условиях ухудшенной видимости и скользких покрытий. Пешеходов просят не забывать о безопасности: в темное время суток рекомендуется носить фликеры для лучшей видимости.