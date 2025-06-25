Подозреваемых в сбыте фальшивых долларов экстрадировали из Германии в Украину – Офис Генпрокурора
Киев • УНН
Из Германии экстрадировали двух иностранцев, подозреваемых в организации канала поставки и сбыта поддельных долларов США в Украине. Им инкриминируют приобретение, хранение, перевозку и сбыт фальшивой иностранной валюты, за что предусмотрено до 12 лет лишения свободы.
Двух иностранцев, подозреваемых в сбыте фальшивых долларов США, экстрадировали из Германии в Украину. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Офиса Генерального прокурора.
Детали
Прокуратура АР Крым и г. Севастополя во взаимодействии с Офисом Генерального прокурора добилась экстрадиции в Украину двух граждан Азербайджана и Грузии.
Злоумышленники подозреваются в создании канала поставки и сбыта поддельных долларов США, говорится в сообщении.
По данным следствия, преступники действовали в составе группы, которая переправляла фальшивые купюры через временно оккупированный Крым.
Продажа осуществлялась через специально созданный Telegram-канал, а доставка - через почтовые отделения и лично. Стоимость фальшивых долларов составляла 50–60% от их номинала
В августе 2021 года после очередного сбыта поддельной валюты подозреваемых разоблачили.
Им сообщено о подозрении по ч. 2 и ч. 3 ст. 199 УК Украины (приобретение, хранение, перевозка и сбыт поддельной иностранной валюты)
Преступники пытались избежать наказания, сбежав за границу.
После рассмотрения экстрадиционного запроса немецкие органы передали подозреваемых украинским правоохранителям. В настоящее время обоим подозреваемым избрана мера пресечения – содержание под стражей без права внесения залога.
Справка
Статья 199 УК Украины предусматривает наказание за операции с поддельной валютой в виде лишения свободы на срок до 12 лет.
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