Аргентинский специалист Маурисио Почеттино возглавил «Манчестер Юнайтед». Тренер приступит к исполнению обязанностей главного тренера 18 ноября, сообщили в клубе, передает УНН.

Маурисио Почеттино согласился занять должность главного тренера мужской команды «Манчестер Юнайтед» с 18 ноября. Клуб достиг договоренности с Федерацией футбола США об освобождении Маурисио и его тренерского штаба после завершения исполнения ими своих обязанностей в составе мужской сборной США

В клубе отметили, что аргентинец известен своим высокоинтенсивным, атакующим стилем игры, приверженностью к созданию сильных, сплоченных команд и выдающимися достижениями в развитии отдельных игроков.

Как отметили в сборной США, Почеттино и его штаб будут руководить американской командой в предстоящих матчах 14 и 17 ноября.

Маурисио оставил неизгладимый след в футболе США благодаря своему лидерству, профессионализму и преданности нашим игрокам и культуре. Мы больше всего гордимся не только победами. Он и его сотрудники повысили стандарты, укрепили нашу культуру и создали более четкие связи между молодежными национальными сборными и старшей командой. Эти изменения теперь встроены в то, как мы работаем, и мы продолжим развивать их, стремясь к устойчивому успеху на мировой арене