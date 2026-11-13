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Почеттино возглавил "Манчестер Юнайтед"

Киев • УНН

 • 148 просмотра

Аргентинец Маурисио Почеттино станет главным тренером «Манчестер Юнайтед» с 18 ноября. До этого он проведёт два матча со сборной США.

Почеттино возглавил "Манчестер Юнайтед"

Аргентинский специалист Маурисио Почеттино возглавил «Манчестер Юнайтед». Тренер приступит к исполнению обязанностей главного тренера 18 ноября, сообщили в клубе, передает УНН.

Подробности

Маурисио Почеттино согласился занять должность главного тренера мужской команды «Манчестер Юнайтед» с 18 ноября. Клуб достиг договоренности с Федерацией футбола США об освобождении Маурисио и его тренерского штаба после завершения исполнения ими своих обязанностей в составе мужской сборной США

- говорится в сообщении.

В клубе отметили, что аргентинец известен своим высокоинтенсивным, атакующим стилем игры, приверженностью к созданию сильных, сплоченных команд и выдающимися достижениями в развитии отдельных игроков.

Как отметили в сборной США, Почеттино и его штаб будут руководить американской командой в предстоящих матчах 14 и 17 ноября.

Маурисио оставил неизгладимый след в футболе США благодаря своему лидерству, профессионализму и преданности нашим игрокам и культуре. Мы больше всего гордимся не только победами. Он и его сотрудники повысили стандарты, укрепили нашу культуру и создали более четкие связи между молодежными национальными сборными и старшей командой. Эти изменения теперь встроены в то, как мы работаем, и мы продолжим развивать их, стремясь к устойчивому успеху на мировой арене

- сказал генеральный директор и генеральный секретарь US Soccer Джей Ти Бетсон.

Дополнение

Тренерскую карьеру Почеттино начал в испанском «Эспаньоле», откуда в 2013 году перебрался в Англию, сначала возглавив «Саутгемптон», а в 2014 году возглавил «Тоттенгем», с которым дошел до финала Лиги чемпионов в 2019 году, где уступил «Ливерпулю» — 2:0.

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В 2021 году Почеттино возглавил «ПСЖ», а в 2023 году перебрался в «Челси».

С 2024 года возглавлял сборную США, с которой оказался в скандале на домашнем чемпионате мира. Тогда ФИФА отменила одноматчевую дисквалификацию нападающего сборной США Фоларина Балогунa, что позволит ему сыграть в матче 1/8 финала чемпионата мира против Бельгии. Как сообщало Associated Press со ссылкой на источники, этому предшествовал личный телефонный звонок президента США Дональда Трампа главе ФИФА Джанни Инфантино.

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Напомним

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Павел Башинский

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