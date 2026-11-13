Аргентинський фахівець Маурісіо Почеттіно очолив "Манчестер Юнайтед". Коуч приступить до виконання обов’язків головного тренера з 18 листопада, повідомили у клубі, передає УНН.

Деталі

Маурісіо Почеттіно погодився обійняти посаду головного тренера чоловічої команди "Манчестер Юнайтед" з 18 листопада. Клуб досяг домовленості з Федерацією футболу США про звільнення Маурісіо та його тренерського штабу після завершення виконання їхніх обов’язків у складі чоловічої збірної США - йдеться у повідомленні.

У клубі зазначили, що аргентинець відомий своїм високоінтенсивним, атакувальним стилем гри, відданістю створенню сильних, згуртованих команд та видатними досягненнями у розвитку окремих гравців.

Як зазначили у збірній США, Почеттіно та його штаб американську команду у майбутніх матчах 14 та 17 листопада.

Маурісіо залишив незабутній слід у футболі США завдяки своєму лідерству, професіоналізму та відданості нашим гравцям і культурі. Ми найбільше пишаємося не лише перемогами. Він та його персонал підвищили стандарти, зміцнили нашу культуру та створили чіткіші зв’язки між молодіжними національними збірними та старшою командою. Ці зміни тепер вбудовані в те, як ми працюємо, і ми продовжуватимемо розвивати їх, прагнучи сталого успіху на світовій арені сказав генеральний директор і генеральний секретар US Soccer Джей Ті Бетсон.

Доповнення

Тренерську кар’єру Почеттіно розпочав у іспанському "Еспаньйолі", звідки у 2013 році перебрався до Англії, спочатку очоливши "Саутгемптон", а у 2014 році очолив "Тоттенгем", з яким дійшов до фіналу Ліги чемпіонів у 2019 році, де поступився "Ліверпулю" - 2:0.

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У 2021 році Почеттіно очолив "ПСЖ", а у 2023 році перебрався до "Челсі".

З 2024 року очолював збірну США, з якою потрапив у скандал на домашньому Чемпіонаті світу. Тоді ФІФА скасувала одноматчеву дискваліфікацію нападника збірної США Фоларіна Балогуна, що дозволить йому зіграти в матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу проти Бельгії. Як повідомляло Associated Press із посиланням на джерела, цьому передував особистий телефонний дзвінок президента США Дональда Трампа главі ФІФА Джанні Інфантіно.

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