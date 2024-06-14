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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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По всей Украине графики отключения света будут действовать с 14:00 - YASNO

По всей Украине графики отключения света будут действовать с 14:00 - YASNO

Киев  •  УНН

14 июня 2024, 10:11  •  3050 просмотра

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По словам Сергея Коваленко, исполнительного директора YASNO, графики отключений электроэнергии по всей Украине будут начинаться в 14:00 вместо ранее объявленных 18:00-22:00, исходя из обновленных данных НЭК "Укрэнерго".

Согласно обновленным данным НЭК "Укрэнерго" графики отключений света по все Украине начнут действовать в 14:00. Об этом заявил генеральный директор компании YASNO Сергей Коваленко в Facebook, пишет УНН.

Детали

Коваленко рассказал, что "Укрэнерго" изменил время почасовых графиков света. 

Укрэнерго перечислил ограничения на сегодня: графики начнут работать с 14:00. Будьте внимательны!

- говорится в заметке. 

Напомним

Ранее в "Укрэнерго" заявили, что по всей Украине сегодня графики отключений электроэнергии будут действовать с 18:00 до 22:00.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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