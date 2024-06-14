По всей Украине графики отключения света будут действовать с 14:00 - YASNO

Согласно обновленным данным НЭК "Укрэнерго" графики отключений света по все Украине начнут действовать в 14:00. Об этом заявил генеральный директор компании YASNO Сергей Коваленко в Facebook, пишет УНН.

Детали

Коваленко рассказал, что "Укрэнерго" изменил время почасовых графиков света.

Укрэнерго перечислил ограничения на сегодня: графики начнут работать с 14:00. Будьте внимательны! - говорится в заметке.

Напомним

Ранее в "Укрэнерго" заявили, что по всей Украине сегодня графики отключений электроэнергии будут действовать с 18:00 до 22:00.