По всей Украине графики отключения света будут действовать с 14:00 - YASNO
Киев • УНН
По словам Сергея Коваленко, исполнительного директора YASNO, графики отключений электроэнергии по всей Украине будут начинаться в 14:00 вместо ранее объявленных 18:00-22:00, исходя из обновленных данных НЭК "Укрэнерго".
Согласно обновленным данным НЭК "Укрэнерго" графики отключений света по все Украине начнут действовать в 14:00. Об этом заявил генеральный директор компании YASNO Сергей Коваленко в Facebook, пишет УНН.
Детали
Коваленко рассказал, что "Укрэнерго" изменил время почасовых графиков света.
Укрэнерго перечислил ограничения на сегодня: графики начнут работать с 14:00. Будьте внимательны!
Напомним
Ранее в "Укрэнерго" заявили, что по всей Украине сегодня графики отключений электроэнергии будут действовать с 18:00 до 22:00.
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