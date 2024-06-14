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Графіки відключень 4 години ввечері, заплановано значний імпорт, через негоду знеструмлення на Сумщині - Укренерго

Графіки відключень 4 години ввечері, заплановано значний імпорт, через негоду знеструмлення на Сумщині - Укренерго

Київ • УНН

 • 35449 перегляди

Через російські атаки та погані погодні умови в кількох регіонах України сталися відключення електроенергії, з віяловими відключеннями з 18:00 до 22:00, в той час як імпорт електроенергії був запланований з 5 країн, щоб задовольнити попит на неї.

По всій Україні сьогодні графіки відключень електроенергії діють з 18:00 до 22:00. Значний імпорт заплановано з 5 країн. Через негоду на ранок знеструмлено 3 населені пункти на Сумщині. Про це у п'ятницю повідомили у НЕК "Укренерго", пише УНН.

Наслідки атак росіян

Уночі, під час повітряної тривоги, дією захисту відключалась високовольтна повітряна лінія "Укренерго" в східному регіоні. Ремонтні бригади з'ясовують причини вимкнення.

Також під час повітряної тривоги в західному регіоні дією захисту відключалась повітряна лінія обленерго. Знеструмлювались промислові та побутові споживачі на Львівщині та Тернопільщині. До 6:00 енергоживлення всіх споживачів відновлено.

Обмеження споживання

"Сьогодні, 14 червня, обленерго по всій території України будуть застосовувати графіки погодинних відключень (ГПВ) з 18:00 до 22:00", - повідомили в Укренерго.

Імпорт та експорт

Імпорт - протягом доби з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 31 904 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 689 МВт. Експорт не відбувається і не передбачається.

Відключення світла

Через погодні умови на ранок знеструмлено 3 населені пункти у Сумській області.

З інших причин без енергоживлення 494 населені пункти. Через бойові дії: є нові знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Харківській областях.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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