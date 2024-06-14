Графики отключений 4 часа вечером, запланирован значительный импорт, из-за непогоды обесточивания в Сумской области - Укрэнерго
Киев • УНН
Из-за российских атак и плохих погодных условий в нескольких регионах Украины произошли отключения электроэнергии, с веерными отключениями с 18:00 до 22:00, в то время как импорт электроэнергии был запланирован из 5 стран, чтобы удовлетворить спрос на нее.
По всей Украине сегодня графики отключений электроэнергии действуют с 18:00 до 22:00. Значительный импорт запланирован из 5 стран. Из-за непогоды на утро обесточены 3 населенных пункта в Сумской области. Об этом в пятницу сообщили в НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.
Последствия атак россиян
Ночью, во время воздушной тревоги, действием защиты отключалась высоковольтная воздушная линия "Укрэнерго" в восточном регионе. Ремонтные бригады выясняют причины отключения.
Также во время воздушной тревоги в западном регионе действием защиты отключалась воздушная линия облэнерго. Обесточились промышленные и бытовые потребители во Львовской и Тернопольской областях. До 6:00 энергопитание всех потребителей восстановлено.
Ограничение потребления
"Сегодня, 14 июня, облэнерго по всей территории Украины будут применять графики почасовых отключений (ГПО) с 18:00 до 22:00", - сообщили в Укрэнерго.
Импорт и экспорт
Импорт - в течение суток из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдовы. Общим объемом 31 904 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1 689 МВт. Экспорт не происходит и не предполагается.
Отключение света
Из-за погодных условий на утро обесточены 3 населенных пункта в Сумской области.
По другим причинам без энергопитания 494 населенных пункта. Из-за боевых действий: есть новые обесточивания в Днепропетровской, Донецкой, Харьковской областях.