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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Графики отключений 4 часа вечером, запланирован значительный импорт, из-за непогоды обесточивания в Сумской области - Укрэнерго

Графики отключений 4 часа вечером, запланирован значительный импорт, из-за непогоды обесточивания в Сумской области - Укрэнерго

Киев  •  УНН

14 июня 2024, 07:41  •  25895 просмотра

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Из-за российских атак и плохих погодных условий в нескольких регионах Украины произошли отключения электроэнергии, с веерными отключениями с 18:00 до 22:00, в то время как импорт электроэнергии был запланирован из 5 стран, чтобы удовлетворить спрос на нее.

По всей Украине сегодня графики отключений электроэнергии действуют с 18:00 до 22:00. Значительный импорт запланирован из 5 стран. Из-за непогоды на утро обесточены 3 населенных пункта в Сумской области. Об этом в пятницу сообщили в НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.

Последствия атак россиян

Ночью, во время воздушной тревоги, действием защиты отключалась высоковольтная воздушная линия "Укрэнерго" в восточном регионе. Ремонтные бригады выясняют причины отключения.

Также во время воздушной тревоги в западном регионе действием защиты отключалась воздушная линия облэнерго. Обесточились промышленные и бытовые потребители во Львовской и Тернопольской областях. До 6:00 энергопитание всех потребителей восстановлено.

Ограничение потребления

"Сегодня, 14 июня, облэнерго по всей территории Украины будут применять графики почасовых отключений (ГПО) с 18:00 до 22:00", - сообщили в Укрэнерго.

Импорт и экспорт

Импорт - в течение суток из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдовы. Общим объемом 31 904 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1 689 МВт. Экспорт не происходит и не предполагается.

Отключение света

Из-за погодных условий на утро обесточены 3 населенных пункта в Сумской области.

По другим причинам без энергопитания 494 населенных пункта. Из-за боевых действий: есть новые обесточивания в Днепропетровской, Донецкой, Харьковской областях.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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