По всій Україні графіки відключення світла діятимуть з 14:00 - YASNO
Київ • УНН
За словами Сергія Коваленка, виконавчого директора YASNO, графіки відключень електроенергії по всій Україні починатимуться о 14:00 замість раніше оголошених 18:00-22:00, виходячи з оновлених даних НЕК "Укренерго".
Згідно з оновленими даними НЕК "Укренерго" графіки відключень світла по всі Україні почнуть діяти о 14:00. Про це заявив генеральний директор компанії YASNO Сергій Коваленко у Facebook, пише УНН.
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Коваленко розповів, що "Укренерго" змінив час погодинних графіків світла.
Укренерго перерахував обмеження на сьогодні: графіки почнуть працювати з 14:00. Будьте уважні!
Нагадаємо
Раніше в "Укренерго" заявили, що по всій Україні сьогодні графіки відключень електроенергії діятимуть з 18:00 до 22:00.