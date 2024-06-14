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По всій Україні графіки відключення світла діятимуть з 14:00 - YASNO

По всій Україні графіки відключення світла діятимуть з 14:00 - YASNO

Київ • УНН

 • 26189 перегляди

За словами Сергія Коваленка, виконавчого директора YASNO, графіки відключень електроенергії по всій Україні починатимуться о 14:00 замість раніше оголошених 18:00-22:00, виходячи з оновлених даних НЕК "Укренерго".

Згідно з оновленими даними НЕК "Укренерго" графіки відключень світла по всі Україні почнуть діяти о 14:00. Про це заявив генеральний директор компанії YASNO Сергій Коваленко у Facebook, пише УНН.

Деталі

Коваленко розповів, що "Укренерго" змінив час погодинних графіків світла. 

Укренерго перерахував обмеження на сьогодні: графіки почнуть працювати з 14:00. Будьте уважні!

- йдеться в дописі. 

Нагадаємо

Раніше в "Укренерго" заявили, що по всій Україні сьогодні графіки відключень електроенергії діятимуть з 18:00 до 22:00.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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