Есть ли угроза ударов FPV-дронами по тыловым городам Украины – военный эксперт оценил риски
Нарушение врачебной тайны: врач Odrex, которого судят за медицинскую халатность, раскрыл детали лечения своего умершего пациента
Инфляция ускорилась до 7,9%. Больше всего подорожали топливо, одежда, обувь и яйца
Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики Украины до 1,2%
Рада разрешила подтверждать стаж для пенсии без трудовой книжки
Зеленский готов встретиться с путиным и рассказал об отношениях с Трампом
Новые мины "Пряник" в Херсоне – как россия готовится покрывать города Украины взрывчаткой
Каре в переломные периоды жизни: помогает ли изменение внешности пережить кризис
Украина ждет посланников Трампа - в МИД заявили об открытости к визиту и продолжению работы над гарантиями безопасности с США
Цены на топливо должны снизиться на фоне подешевения нефти, с запасами стабильно - Премьер
Графики отключений электроэнергии
По делу экс-нардепа Деркача о присвоении земель в Конча-Заспе объявлены подозрения

Киев • УНН

 • 758 просмотра

Экс-нардеп через схему с подставными лицами захватил участки стоимостью 595 млн грн. Бывшему главе Обуховской РГА и сообщникам объявлено о подозрении.

По делу экс-нардепа Деркача о присвоении земель в Конча-Заспе объявлены подозрения

Экс-нардеп и предатель Андрей Деркач подозревается в присвоении особо ценных земель в Конча-Заспе общей площадью более 40 гектаров. Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил, что в уголовном производстве сообщено о подозрении в присвоении имущества и легализации средств бывшему главе Обуховской РГА и еще двум участникам преступных схем, пишет УНН

Бывший Глава Обуховской РГА задержан и ему сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины. Двум другим участникам схемы сообщено об аналогичном подозрении заочно, так как они находятся за границей, осуществляются мероприятия по их объявлению в международный розыск 

- сообщил Руслан Кравченко. 

Суть преступления 

Еще в 2010 году тогдашний нардеп от "Партии регионов", а ныне обвиняемый в Украине в государственной измене сенатор РФ Андрей Деркач, положил глаз на особо ценные земли лесного фонда в заповедной зоне "Конча-Заспы" на берегу Днепра. 

Речь идет о 23 участках площадью 41,5 га, которые на момент совершения преступления оценивались в более чем 595 млн грн.

Для их присвоения парламентарий-предатель использовал свое тогдашнее влияние и вступил в сговор с тогдашним главой Обуховской районной государственной администрации и начальником одного из Управлений местного Госкомзема. Территория ландшафтного заказника фактически принадлежала городу Киеву, однако участники сделки оформили документы так, будто земля была расположена в пределах соседнего поселкового совета Обуховского района Киевской области  

- пояснил Генеральный прокурор Кравченко.

Это позволило главе районной администрации вынести незаконное распоряжение о передаче земли в частную собственность, обойдя полномочия Киевского городского совета.

Чтобы реализовать план, участники схемы привлекли 23 подставных лица: водителей, охранников и другой персонал экс-нардепа. На них оформили государственные акты об отводе земель якобы для ведения личного сельского хозяйства. 

Далее в течение восьми лет землю легализовали через серию фиктивных перепродаж, и владельцами заповедных участков стали аффилированные лица бывшего депутата и должностного лица РГА 

- добавил Кравченко. 

Вместе с сообщением о подозрении экс-главе Обуховской РГА и еще двум лицам в суд подано ходатайство об аресте имущества подозреваемых и их аффилированных лиц.

Евгений Царенко

ПолитикаКриминал и ЧП