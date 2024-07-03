В Одесской области 15-летний парень принес домой неизвестный предмет, который взорвался, когда юноша попытался его разобрать. В результате инцидента юноша погиб на месте. Об этом заявили в Национальной полиции Украины, передает УНН.

Детали

Происшествие произошло сегодня, 3 июля, в одном из сел Сафьяновской территориальной общины. Предварительно полицейские установили, что юноша принес домой неизвестный предмет, который нашел в лесополосе, и начал во дворе разбирать его.

Предмет взорвался и спровоцировал пожар, в результате чего подросток погиб.

Пожарные ликвидировали возгорание. Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции и специалисты управления взрывотехнической службы областной полиции.

По факту гибели ребенка начато производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай". Полицейские устанавливают полные обстоятельства трагического события - резюмировали правоохранители.

В полиции добавили, что следствие продолжается.

Дополнение

Правоохранители отметили, что взрослым и детям следует осторожно относиться к неизвестным предметам.

При обнаружении боевых припасов, снарядов, мин и т.д., или подозрительных предметов не прикасайтесь к ним, а безотлагательно сообщайте на спецлинию Национальной полиции "102" или Государственной службы по чрезвычайным ситуациям "101" - подытоживают правоохранители.

Напомним

На Киевщине 44-летний мужчина из Белой Церкви, по данным полиции, угрожал взорвать многоэтажку. Правоохранители эвакуировали 150 жителей дома после чего задержали злоумышленника.