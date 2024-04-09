Пыталась сорвать мобилизацию на юге: задержана соратница шария

СБУ задержала соратницу запрещенной "партии шария", которая через вражеские ИПСО пыталась сорвать мобилизацию в прифронтовых районах на юге Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на СБУ.

Детали

По данным СБУ, коллаборационистка входила в "актив" запрещенной "партии Шария" и сотрудничала с российской разведкой. Задержанная администрировала Телеграмм-канал, в котором дискредитировала призыв на военную службу в ВСУ и призывала украинцев уклоняться от мобилизации. Также популяризировала кремлевский режим и оккупационные группировки рф.

По данным следствия, коллаборационистка поддерживала связь с оккупантами через своих отца и брата. Они оба еще до начала полномасштабного вторжения рф выехали в россию, а после захвата левобережья Херсонщины добровольно присоединились к местному "филиалу" оккупационного мвс рф.

Установлено, что перед публикацией деструктивного контента фигурантка согласовывала его с представителем российской спецслужбы. Также получала от него перечень актуальных тем, которые должна была "подсвечивать" через подконтрольный информресурс. За сотрудничество с оккупантами женщина получала от них "гонорар".

Злоумышленницу задержали вблизи Одессы. Она скрывалась возле областного центра как переселенка из Николаевской области.

Следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 6 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);

ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период).



Сейчас она находится под стражей. Ей грозит до 12 лет тюрьмы.

"Готовила новые удары рф по Харьковской области": СБУ задержала российскую информаторку