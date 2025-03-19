Писториус саркастически высказался о результатах переговоров Трампа и путина

Министр обороны Германии Борис Писториус раскритиковал договоренности, заключенные между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным. В частности, он назвал результаты переговоров "пустышкой". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

По мнению главы Минобороны ФРГ, соглашение между главой Белого дома и российским диктатором о прекращении огня между Киевом и Москвой на 30 дней на самом деле ничего не значит. В частности, это касается и якобы прекращения атак на энергетическую инфраструктуру Украины.

Стоит отметить, что российские атаки на гражданскую инфраструктуру Украины не прекратились после телефонного разговора Трампа с Путиным. Он также отметил, что энергетическая инфраструктура Украины и так находится под лучшей защитой.

"Путин здесь играет в игру, и я уверен, что американский президент не сможет долго на это смотреть", - заявил он в интервью ZDF.

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Дополнение

Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин согласились, что движение к миру начнется с энергетического и инфраструктурного прекращения огня. Также будут проведены технические переговоры о введении морского перемирия в Черном море. Как отметили в Белом доме, "эти переговоры начнутся немедленно на Ближнем Востоке".

США и Россия проведут переговоры о деталях прекращения огня в Украине в воскресенье, 23 марта, в Джидде (Саудовская Аравия).