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Пісторіус саркастично висловився щодо результатів перемовин Трампа і путіна

Київ • УНН

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Міністр оборони ФРН розкритикував угоду Трампа і путіна про припинення вогню в Україні на 30 днів, назвавши її «пустушкою». російські атаки не припинились після розмови.

Пісторіус саркастично висловився щодо результатів перемовин Трампа і путіна

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус розкритикував домовленості, укладені між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором володимиром путіним. Зокрема, він назвав результати перемовин "пустушкою". Про це повідомляє УНН із посиланням на Deutsche Welle.

На думку очільника Міноборони ФРН, угода між главою Білого дому та російським диктатором про припинення вогню між Києвом і москвою на 30 днів насправді нічого не означає. Зокрема це стосується і нібито припинення атак на енергетичну інфраструктуру Україні.

Варто зазначити, що російські атаки на цивільну інфраструктуру України не припинилися після телефонної розмови Трампа з путіним. Він також зазначив, енергетична інфраструктура України і так знаходиться під найкращим захистом.

"путін тут грає у гру, і я впевнений, що американський президент не зможе довго на це дивитися", - заявив він в інтерв'ю ZDF.

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна19.03.25, 10:45 • 151344 перегляди

Доповнення

  Президент США Дональд Трамп і російський диктатор володимир путін погодилися, що рух до миру почнеться з енергетичного та інфраструктурного припинення вогню. Також будуть проведені технічні переговори щодо впровадження морського перемир'я в Чорному морі. Як зазначили у Білому домі, "ці переговори почнуться негайно на Близькому Сході".  

США і росія проведуть переговори щодо деталей припинення вогню в Україні в неділю, 23 березня, в Джидді (Саудівська Аравія).

Павло Зінченко

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