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После смерти президента Магуфули - Танзанию впервые возглавила женщина

После смерти президента Магуфули - Танзанию впервые возглавила женщина

Киев  •  УНН

 • 22816 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. Самия Хасан Сулуху, занимавшая пост вице-президента, приведена в пятницу к присяге в качестве шестого по счету президента Танзании после смерти 17 марта главы государства Джона Магуфули. Об этом сообщила танзанийская газета The Citizen, пишет УНН.

Детали

Торжественная церемония прошла в официальной резиденции президентов Танзании в крупнейшем городе страны Дар-эс-Саламе. Как отмечает издание, Сулуху стала первой женщиной на посту главы государства в этой африканской стране.

Согласно действующей в Танзании конституции, в случае смерти президента вице-президент вступает в должность главы государства и находится на этом посту до истечения всего срока действия мандата. Нынешний мандат 61-летней Сулуху завершается в конце 2025 года. Магуфули умер вечером в минувшую среду из-за проблем с сердцем в больнице Мзена в Дар-эс-Саламе.

Издание отмечает, что в ближайшую субботу состоится заседание руководства правящей в стране Революционной партии (ЧЧМ), на которой будет избран новый вице-президент.

Прямой эфир местного телевидения с церемонии:

Справка

Самия Хасан Сулуху родилась на острове Занзибар и является мусульманкой. Она начала свою политическую карьеру в 2000 году, когда была избрана в парламент. Затем Сулуху занимала ряд министерских постов. В 2015 году Джон Магуфули выбрал ее в качестве вице-президента на состоявшихся тогда президентских выборах. Она снова баллотировалась в октябре 2020 года в тандеме с Магуфули, который одержал убедительную победу.

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