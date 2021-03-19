Після смерті президента Магуфулі - Танзанію вперше очолила жінка

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Урочиста церемонія пройшла в офіційній резиденції президентів Танзанії в найбільшому місті країни Дар-ес-Саламі. Як зазначає видання, Сулухія стала першою жінкою на посаді глави держави в цій африканській країні.

Згідно з діючою у Танзанії конституції, в разі смерті президента віцепрезидент вступає на посаду глави держави і знаходиться на цій посаді до закінчення всього терміну дії мандата. Нинішній мандат 61-річної Сулуху завершується в кінці 2025 року. Магуфулі помер увечері в минулу середу через проблеми з серцем в лікарні Мзена в Дар-ес-Саламі.

Видання відзначає, що в найближчу суботу відбудеться засідання керівництва правлячої в країні Революційної партії (ЧЧМ), на якій буде обрано нового віцепрезидента.

Прямий ефір місцевого телебачення з церемонії:

Довідка

Самія Хасан Сулуху народилася на острові Занзібар і є мусульманкою. Вона почала свою політичну кар’єру в 2000 році, коли була обрана до парламенту. Потім Сулуху займала ряд міністерських постів. У 2015 році Джон Магуфулі вибрав її в якості віцепрезидентки на президентських виборах, що що відбулися тоді. Вона знову балотувалася в жовтні 2020 року в тандемі з Магуфулі, який здобув переконливу перемогу.