После обрушения дома в Дрогобыче до сих пор ищут четырех человек
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. Поиски четырех человек, которые могут находиться под завалами в четырехэтажном жилом доме, который обрушился в Дрогобыче Львовской области, продолжаются. Об этом заявил глава ГСЧС Николай Чечеткин на брифинге, передает корреспондент УНН.
"Поиски еще четырех человек продолжаются. Это взрослые люди, которые, вероятно, могут находиться под завалом. Мы надеемся, что нам удастся найти их живыми", - сказал Чечеткин.
По данным ГСЧС, 28 августа в 2:46 в Дрогобыче по улице Грушевского, 101, в четырехэтажном жилом доме на четыре подъезда произошло разрушение подъезда с первого по четвертый этаж. Причина устанавливается, взрыв газа считают маловероятным. Дом полностью отключен от газо-, электро- и водоснабжения.
Из-под завалов спасли шестерых человек. Есть двое погибших людей, семь человек пострадали.
Напомним, правоохранители открыли уголовное производство из-за взрыва в доме в Дрогобыче.