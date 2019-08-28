Після обвалу будинку у Дрогобичі досі шукають чотирьох людей
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Пошуки чотирьох осіб, які можуть перебувати під завалами у чотириповерховому житловому будинку, який обвалився у Дрогобичі Львівської області, продовжуються. Про це заявив голова ДСНС Микола Чечоткін під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"Пошуки ще чотирьох осіб продовжуються. Це дорослі люди, які, ймовірно, можуть знаходитися під завалом. Ми сподіваємося, що нам вдасться знайти їх живими", - сказав Чечоткін.
За даними ДСНС, 28 серпня о 2:46 у Дрогобичі по вулиці Грушевського, 101, у чотириповерховому чотирипід’їздному житловому будинку сталося руйнування під’їзду з першого по четвертий поверх. Причина встановлюється, вибух газу вважають малоймовірним. Будинок повністю відключено від газо-, електро- та водопостачання.
З-під завалів врятували шістьох людей. Є двоє загиблих людей, семеро людей постраждали.
Нагадаємо, правоохоронці відкрили кримінальне провадження через вибух у будинку в Дрогобичі.