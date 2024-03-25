PIN-UP и Forbes Ukraine запускают грантовую программу для прифронтовых бизнесов
Киев • УНН
Грантовую программу от PIN-UP и Forbes Украина запускают для прифронтовых бизнесов.
18 марта стартует грантовая программа от Forbes Ukraine и PIN-UP, которая направлена на поддержку микро- и малых предприятий, работающих в прифронтовых зонах, пишет УНН.
Принять участие в проекте могут предприниматели, зарегистрированные или фактически работающие в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях.
"Помощь друг другу в трудные времена должна быть не только слоганом, но и личной позицией. Понимая всю сложность ведения бизнеса во время войны, особенно в регионах, приближенных к боевым действиям, мы хотим показать нашу коллективную общую поддержку и объединенную силу в стремлении строить экономически успешную страну", - говорит Игорь Зотько, владелец PIN-UP Ukraine.
В финале жюри выберет 15 победителей и распределит между ними денежный фонд в размере 5 000 000 грн. Участники смогут получить гранты в размере 200 000, 300 000 или 500 000 грн.
"Для самого уязвимого звена украинского бизнеса: микро- и малых предприятий в прифронтовых регионах - нехватка кадров, логистические проблемы, перебои с электроэнергией и риски попаданий российских снарядов звучат громче, чем где-либо в Украине. Они вынуждены лавировать среди трудностей, чтобы элементарно выжить и продолжить работу. Без поддержки делать это трудно, а иногда невозможно. Мы должны подставить плечо именно прифронтовым малым предприятиям, чтобы после победы они были среди тех бизнесов, благодаря которым Украина восстановится и расцветет", - прокомментировал Владимир Федорин, редактор-основатель Forbes Ukraine.
ДЕТАЛИ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ ПО ССЫЛКЕ
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