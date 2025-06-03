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Петр Порошенко пытался обойти санкции и переписать на жену все доходные активы, а себе оставить слона и прицеп - СМИ

Киев • УНН

 • 368 просмотра

Петр Порошенко пытался скрыто передать жене активы на 17 млрд грн, чтобы избежать санкций.

Петр Порошенко пытался обойти санкции и переписать на жену все доходные активы, а себе оставить слона и прицеп - СМИ

Подсанкционный народный депутат Петр Порошенко пытался обойти санкции и сохранить контроль над своими наиболее прибыльными активами, формально отказавшись от них в пользу своей жены Марины. Об этом свидетельствует содержание иска Марины Порошенко в Крыжопольский районный суд Винницкой области, поданного в марте 2025 года. Дело о разделе имущества супругов Порошенко суд закрыл, однако обнародованные документы свидетельствуют о попытке скрытой передачи состояния на сумму более 17 миллиардов гривен, – сообщает "Главком".

Так, по информации издания, в судебном иске о разделе имущества Марина Порошенко просила оставить ей самые ценные активы мужа.

"За собой Марина Порошенко намеревалась закрепить самое ценное имущество, которое приносит стабильный значительный доход. В частности, в иске речь шла о контрольном пакете (8190 акций или доля 78,93%; стоимость этих акций оценена в 8,33 млрд грн) закрытого недиверсифицированного корпоративного инвестиционного фонда "Прайм Эссетс Кепитал". Почти 20 лет его неизменным владельцем является Петр Порошенко. Бывшая первая леди также претендовала на миллионы мужа, которые лежат на счетах Международного инвестиционного банка и "РВС Банка", - говорится в материале. 

Зато за Петром Порошенко должно было остаться имущество, не приносящее прибыли.

"За Порошенко, по просьбе Марины, должны были остаться: мотоцикл Honda CMX 1100D, 2021 года выпуска; полуприцеп King Trailers GTS443-17.5, 2001 года выпуска; автомобиль Volvo S90 2.0 T8, 2021 года выпуска; 93,93% доли в уставном капитале ООО "Фирма Экран" (по данным аналитической системы Youcontrol, с февраля 2016 года это предприятие находится в состоянии прекращения); невыплаченная часть прибыли от Sequent Schweiz AG (прежнее название "Ротшильд Траст") на сумму $20 млн; 3,19 млрд грн наличных.

Также бывшему президенту должны были достаться 43 картины и скульптура длинноногого слона Сальвадора Дали (ее в 2012 году Петр Порошенко приобрел за $338,5 тыс. на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке). Стоимость перечисленных произведений искусства на дату иска Марины Порошенко составляла 100,4 млн евро (более 4,5 млрд грн)!" — пишут расследователи.

В итоге суд закрыл производство, сославшись на отсутствие предмета спора и устную договоренность супругов о разделе имущества. По мнению суда, истица не предоставила доказательств того, что мирная договоренность невозможна, а сам раздел мог бы быть оформлен без привлечения суда.

Гражданское дело о разделе имущества Порошенко вызвало резонанс, поскольку появилось на фоне действующих санкций против Петра Порошенко и ряда уголовных производств. В частности, в апреле 2025 года олигарх официально стал обвиняемым по делу о государственной измене и содействии деятельности террористических организаций ОРДЛО. Также Национальный банк Украины оштрафовал подконтрольный Порошенко Международный инвестиционный банк на 20,5 миллиона гривен за нарушение законодательства о финансовом мониторинге.

Как сообщалось, эксперты расценили иск семьи Порошенко как попытку обойти закон и вывести активы из-под санкций. И отмечали, что Порошенко рискуют получить обвинение в мошенничестве, пытаясь через суд разделить имущество, не имея при этом реального спора между супругами.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

политикаКриминал и ЧП
Винницкая область
Петр Порошенко
Национальный банк Украины
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