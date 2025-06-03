Петро Порошенко намагався обійти санкції та переписати на дружину всі прибуткові активи, а собі залишити слона і причеп - ЗМІ

Підсанкційний народний депутат Петро Порошенко намагався обійти санкції та зберегти контроль над своїми найбільш прибутковими активами, формально відмовившись від них на користь своєї дружини Марини. Про це свідчить зміст позову Марини Порошенко до Крижопільського районного суду Вінницької області, поданого в березні 2025 року. Справу про поділ майна подружжя Порошенків суд закрив, однак оприлюднені документи свідчать про спробу прихованої передачі статків на понад 17 мільярдів гривень, – повідомляє "Главком".

Так, за інформацією видання, у судовому позові про поділ майна Марина Порошенко просила залишити їй найцінніші активи чоловіка.

За собою Марина Порошенко мала намір закріпити найцінніше майно, яке приносить стабільний значний дохід. Зокрема мова у позові йшла про контрольний пакет (8190 акцій або частка 78,93%; вартість цих акцій оцінено у 8,33 млрд грн) закритого недиверсифікованого корпоративного інвестиційного фонду "Прайм Ессетс Кепітал". Майже 20 років незмінним його власником є Петро Порошенко. Колишня перша леді також претендувала на мільйони чоловіка, які лежать на рахунках Міжнародного інвестиційного банку і "РВС Банку" - йдеться у матеріалі.

Натомість за Петром Порошенком мало залишитися майно, що не приносить прибутку.

"За Порошенком, на прохання Марини, мали залишатися: мотоцикл Honda CMX 1100D, 2021 року випуску; напівпричіп King Trailers GTS443-17.5, 2001 року випуску; автомобіль Volvo S90 2.0 T8, 2021 року випуску; 93,93% частки у статутному капіталі ТОВ "Фірма Екран" (за даними аналітичної системи Youcontrol, з лютого 2016 року це підприємство перебуває у стані припинення); невиплачена частина прибутку від Sequent Schweiz AG (попередня назва "Ротшильд Траст") на суму $20 млн; 3,19 млрд грн готівки.

Також колишньому президенту повинні були перепасти 43 картини і скульптура довгоногого слона Сальвадора Далі (її у 2012 року Петро Порошенку придбав за $338,5 тис. на аукціоні на Sotheby’s у Нью-Йорку). Вартість перелічених творів мистецтва на дату позову Марини Порошенко складала 100,4 млн євро (понад 4,5 млрд грн)!" - пишуть розслідувачі.

У підсумку суд закрив провадження, посилаючись на відсутність предмета спору та усну домовленість подружжя щодо розподілу майна. На думку суду, позивачка не надала доказів того, що мирна домовленість є неможливою, а сам поділ міг би бути оформлений без залучення суду.

Цивільна справа про поділ майна Порошенків викликала резонанс, оскільки з’явилася на тлі чинних санкцій проти Петра Порошенка та низки кримінальних проваджень. Зокрема, у квітні 2025 року олігарх офіційно став обвинуваченим у справі про державну зраду та сприяння діяльності терористичних організацій ОРДЛО. Також, Національний банк України оштрафував підконтрольний Порошенку Міжнародний інвестиційний банк на 20,5 мільйона гривень за порушення законодавства про фінансовий моніторинг.

Як повідомлялося, експерти розцінили позов родини Порошенко, як спробу обійти закон і вивести активи з-під санкцій. І відзначали, що Порошенки ризикують отримати обвинувачення у шахрайстві, намагаючись через суд поділити майно, не маючи при цьому реального спору між подружжям.