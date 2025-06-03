Петро Порошенко намагався обійти санкції та переписати на дружину всі прибуткові активи, а собі залишити слона і причеп - ЗМІ

$41.620.09
47.500.43
ukenru
Політолог про результати переговорів у Стамбулі: демонстрація Трампу, що рф не хоче миру
Ексклюзив
08:15 • 22263 перегляди

Політолог про результати переговорів у Стамбулі: демонстрація Трампу, що рф не хоче миру

Ексклюзив
07:51 • 45727 перегляди

Авіація на межі: експерт пояснив, чому заміна “радянського парку” зараз неможлива

Ексклюзив
06:00 • 28910 перегляди

Вибори у Південній Кореї: чи зміниться підтримка України після результатів

2 червня, 18:59 • 87634 перегляди

Другий раунд переговорів у Стамбулі: про що домовилися Україна і росія

2 червня, 14:39 • 90695 перегляди

Україна та рф домовилися обміняти усіх тяжкохворих та військовополонених віком до 25 років - Умєров

2 червня, 14:21 • 110262 перегляди

Україна запропонувала росії нову зустріч до кінця червня

2 червня, 13:07 • 118281 перегляди

Україна на переговорах у Стамбулі передала рф список дітей для повернення і чекає відповіді - Єрмак

2 червня, 11:49 • 208275 перегляди

Trade-In набирає обертів: українці оновлюють техніку швидше за американців

Ексклюзив
2 червня, 06:01 • 168991 перегляди

Розлади харчової поведінки у дорослих та дітей: чому виникають і як боротись

Ексклюзив
1 червня, 14:33 • 164284 перегляди

Тиждень для комунікацій та навчання: астропрогноз на 2-8 червня

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+28°
3м/с
54%
749мм
Популярнi новини

ISW: Відмова рф надати проєкт "меморандуму" до зустрічі у Стамбулі зірвала переговори

3 червня, 01:38 • 43075 перегляди

Привласнила понад 400 тисяч: на Дніпропетровщині судитимуть директорку навчального закладу

3 червня, 02:10 • 28806 перегляди

У Чернігові зросла кількість поранених внаслідок нічної атаки: подробиці від МВА

3 червня, 02:41 • 31886 перегляди

"Меморандум" про мир від рф: російські ЗМІ оприлюднили повний список "хотєлок" кремля

3 червня, 03:12 • 35304 перегляди

Сезонні овочі та фрукти, які дозрівають у червні та що з них приготувати

07:30 • 33576 перегляди
Публікації

Авіація на межі: експерт пояснив, чому заміна “радянського парку” зараз неможлива
Ексклюзив

07:51 • 45770 перегляди

Сезонні овочі та фрукти, які дозрівають у червні та що з них приготувати

07:30 • 34992 перегляди

Другий раунд переговорів у Стамбулі: про що домовилися Україна і росія

2 червня, 18:59 • 87674 перегляди

Trade-In набирає обертів: українці оновлюють техніку швидше за американців

2 червня, 11:49 • 208301 перегляди

Ліміти на перекази з картки на картку, проходження ВЛК, збільшення вартості техогляду авто: що чекає українців з 1 червня

1 червня, 04:00 • 365058 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Віталій Кім

Рустем Умєров

Андрій Єрмак

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Стамбул

Суми

Чернігів

Реклама
УНН Lite

Кемерон після "Аватару" екранізує роман "Дияволи" - про демонів, відьом та апокаліптичних монстрів

07:52 • 12308 перегляди

Білий дім показав новий офіційний портрет Трампа з дуже показовими деталями

07:15 • 14685 перегляди

Новий “Франкенштейн” від Гільєрмо дель Торо сколихнув мережу: тизер стрічки набрав мільйони переглядів

06:54 • 13479 перегляди

50 Cent хоче поговорити з Трампом щодо можливого помилування Diddy - TMZ

2 червня, 07:53 • 140792 перегляди

1 червня - День молока: рецепти улюблених молочних коктейлів

1 червня, 12:31 • 146531 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Х-47М2 «Кинджал»

Ту-95

Туполєв Ту-22М

МіГ-31

Петро Порошенко намагався обійти санкції та переписати на дружину всі прибуткові активи, а собі залишити слона і причеп - ЗМІ

Київ • УНН

 • 1250 перегляди

Петро Порошенко намагався приховано передати дружині активи на 17 млрд грн, щоб уникнути санкцій.

Петро Порошенко намагався обійти санкції та переписати на дружину всі прибуткові активи, а собі залишити слона і причеп - ЗМІ

Підсанкційний народний депутат Петро Порошенко намагався обійти санкції та зберегти контроль над своїми найбільш прибутковими активами, формально відмовившись від них на користь своєї дружини Марини. Про це свідчить зміст позову Марини Порошенко до Крижопільського районного суду Вінницької області, поданого в березні 2025 року. Справу про поділ майна подружжя Порошенків суд закрив, однак оприлюднені документи свідчать про спробу прихованої передачі статків на понад 17 мільярдів гривень, – повідомляє "Главком".

Так, за інформацією видання,  у судовому позові про поділ майна Марина Порошенко просила залишити їй найцінніші активи чоловіка.

За собою Марина Порошенко мала намір закріпити найцінніше майно, яке приносить стабільний значний дохід. Зокрема мова у позові йшла про контрольний пакет (8190 акцій або частка 78,93%; вартість цих акцій оцінено у 8,33 млрд грн) закритого недиверсифікованого корпоративного інвестиційного фонду "Прайм Ессетс Кепітал". Майже 20 років незмінним його власником є Петро Порошенко. Колишня перша леді також претендувала  на мільйони чоловіка, які лежать на рахунках Міжнародного інвестиційного банку і "РВС Банку"

- йдеться у матеріалі. 

Натомість за Петром Порошенком мало залишитися майно, що не приносить прибутку.

"За Порошенком, на прохання Марини, мали залишатися: мотоцикл Honda CMX 1100D, 2021 року випуску; напівпричіп King Trailers GTS443-17.5, 2001 року випуску; автомобіль Volvo S90 2.0 T8, 2021 року випуску; 93,93% частки у статутному капіталі ТОВ "Фірма Екран" (за даними аналітичної системи Youcontrol, з лютого 2016 року це підприємство перебуває у стані припинення); невиплачена частина прибутку від Sequent Schweiz AG (попередня назва "Ротшильд Траст") на суму $20 млн; 3,19 млрд грн готівки.

Також колишньому президенту повинні були перепасти 43 картини і скульптура довгоногого слона Сальвадора Далі (її у 2012 року Петро Порошенку придбав за $338,5 тис. на аукціоні на Sotheby’s у Нью-Йорку). Вартість перелічених творів мистецтва на дату позову Марини Порошенко складала 100,4 млн євро (понад 4,5 млрд грн)!" - пишуть розслідувачі.

У підсумку суд закрив провадження, посилаючись на відсутність предмета спору та усну домовленість подружжя щодо розподілу майна. На думку суду, позивачка не надала доказів того, що мирна домовленість є неможливою, а сам поділ міг би бути оформлений без залучення суду.

Цивільна справа про поділ майна Порошенків викликала резонанс, оскільки з’явилася на тлі чинних санкцій проти Петра Порошенка та низки кримінальних проваджень. Зокрема, у квітні 2025 року олігарх офіційно став обвинуваченим у справі про державну зраду та сприяння діяльності терористичних організацій ОРДЛО. Також, Національний банк України оштрафував підконтрольний Порошенку Міжнародний інвестиційний банк на 20,5 мільйона гривень за порушення законодавства про фінансовий моніторинг.

Як повідомлялося, експерти розцінили позов родини Порошенко, як спробу обійти закон і вивести активи з-під санкцій. І відзначали, що Порошенки ризикують отримати обвинувачення у шахрайстві, намагаючись через суд поділити майно, не маючи при цьому реального спору між подружжям.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ПолітикаКримінал та НП
Вінницька область
Петро Порошенко
Національний банк України
Нью-Йорк
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9