Первая такая миссия - в ГСЧС показали отправку украинских спасателей во Францию для тушения лесных пожаров

Отправка украинских спасателей для тушения лесных пожаров во Франции является первой миссией украинской команды по оказанию помощи государству-члену Европейского Союза в рамках Механизма гражданской защиты ЕС, сообщили в ГСЧС Украины, показав видео, как огнеборцы отправились, пишет УНН.

Детали

"Украинские спасатели отправились во Францию, чтобы помочь в борьбе с масштабными лесными пожарами. Это первая миссия украинской команды по оказанию помощи государству-члену Европейского Союза в рамках Механизма гражданской защиты ЕС", - сообщили в ГСЧС.

Как отмечается, в состав сводного подразделения вошли 70 спасателей и 15 единиц специальной техники: 10 пожарных автоцистерн, 2 грузовых автомобиля, медицинский автомобиль и автобусы для перевозки личного состава.

Украина отправила во Францию 70 пожарных и технику для борьбы с лесными пожарами

"Украинские спасатели хорошо знают цену борьбы за жизнь. Еще вчера они работали под обстрелами, разбирали завалы после российских ракетных ударов, спасали людей из разрушенных домов, ликвидировали последствия вражеских атак и тушили пожары, вызванные войной. Именно этот опыт сделал их одними из самых подготовленных специалистов по реагированию на чрезвычайные ситуации. Теперь они помогут французским коллегам обуздать огненную стихию", - подчеркнули в ГСЧС.

Как подчеркнули в ГСЧС, "эта миссия - еще одно подтверждение того, что взаимная поддержка не знает границ". "Несмотря на беспрецедентные вызовы, с которыми ежедневно сталкивается Украина, наше государство остается надежным партнером международного сообщества", - указано в заявлении.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что переговорил с президентом Франции Эммануэлем Макроном и предложил Франции помощь в тушении пожаров.

Во Франции фиксируют уничтожение почти 42 000 гектаров лесными пожарами на фоне того, как пожарные продолжают бороться с крупным лесным пожаром на юго-западе страны, недалеко от Бордо.