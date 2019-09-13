Первая леди Украины рассказала свой рецепт счастья
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Первая леди Украины Елена Зеленская на мероприятиях в рамках 16-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES) рассказала, какой рецепт счастья она выработала себе, передает УНН со ссылкой на сайт Главы государства.
"Счастье сейчас!" - это тема нынешней встречи YES. И это лучше совпадает с моими ощущениями и отношением к жизни. Что для меня лично счастье? Это иметь возможность мечтать и сразу воплощать свои мечты", - рассказала первая леди.
По мнению жены президента, счастье страны состоит из маленьких личных "счастий" каждого человека. Именно поэтому необходимо выработать свой рецепт счастливой жизни и воплотить его.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, для того, чтобы в Украине царило счастье, необходимо преодолеть врагов - как геополитических, так и внутренних врагов счастья.