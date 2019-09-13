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Перша леді України розповіла свій рецепт щастя

Перша леді України розповіла свій рецепт щастя

Київ • УНН

 • 23276 перегляди

КИЇВ. 13 вересня. УНН. Перша леді України Олена Зеленська на заходах у рамках 16-ї щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES) розповіла, який рецепт щастя вона напрацювала для себе, передає УНН із посиланням на сайт Глави держави.

“Щастя зараз!” — це тема цьогорічної зустрічі YES. І це якнайкраще збігається з моїми відчуттями та ставленням до життя. Що для мене особисто щастя? Це мати можливість мріяти й одразу втілювати свої мрії“, — розповіла перша леді.

На думку дружини Президента, щастя країни складається з маленьких особистих “щасть” кожної людини. Саме тому необхідно напрацювати свій рецепт щасливого життя та втілити його.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, для того, щоб в Україні панувало щастя, необхідно подолати ворогів — як геополітичних, так і внутрішніх ворогів щастя.

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