Перша леді України розповіла свій рецепт щастя
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Перша леді України Олена Зеленська на заходах у рамках 16-ї щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES) розповіла, який рецепт щастя вона напрацювала для себе, передає УНН із посиланням на сайт Глави держави.
“Щастя зараз!” — це тема цьогорічної зустрічі YES. І це якнайкраще збігається з моїми відчуттями та ставленням до життя. Що для мене особисто щастя? Це мати можливість мріяти й одразу втілювати свої мрії“, — розповіла перша леді.
На думку дружини Президента, щастя країни складається з маленьких особистих “щасть” кожної людини. Саме тому необхідно напрацювати свій рецепт щасливого життя та втілити його.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, для того, щоб в Україні панувало щастя, необхідно подолати ворогів — як геополітичних, так і внутрішніх ворогів щастя.