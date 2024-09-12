Пекин начал ежегодный оборонный форум на фоне многочисленных региональных споров

11-ый ежегодный Сянганский форум по безопасности собрал в Пекине большое количество участников, отмечают официальные сми КНР. Впрочем, несмотря на попытки рекламировать себя как ответственного игрока, в том числе в вопросах международных конфликтов, Китай также запутался в территориальных спорах.

Об этом передает УНН со ссылкой на Reuters.

Китай открыл свое крупнейшее ежегодное мероприятие военной дипломатии в обстановке скрытой региональной напряженности. Тема форума этого года - «Содействие миру ради общего будущего». Однако КНР также вовлечен в несколько территориальных споров на своем региональном пространстве.

В последние месяцы Филиппины и Китай обменялись обвинениями в преднамеренном таране судов береговой охраны в Южно-Китайском море. В августе Китай совершил по меньшей мере два территориальных вторжения в воздушное пространство и воды Японии.

Кроме того, Пекин продолжает отправлять самолеты и военные корабли в районы вокруг Тайваня, - их Китай считает своей территорией, игнорируя возражения правительства Тайбэя.

Пекин сохранял нейтралитет во время 30-месячного российского вторжения в Украину, но поддерживает тесные стратегические связи с Москвой и не участвовал в мирном саммите, организованном Украиной в июне, напоминает Reuters. Однако председатель КНР Си Цзиньпин может встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в следующем месяце.

Александр Чалый, бывший заместитель министра иностранных дел, заявил на одном из открытий Сянганского форума, что дипломатия с Пекином улучшилась.

Напомним,

Китай продолжит работать над «продвижением» своего видения завершения войны в Украине.

Китай призвал Филиппины «серьезно рассмотреть будущее» отношений из-за напряженности в Южно-Китайском море. Это произошло после инцидента в июне, когда филиппинский моряк потерял палец во время столкновения судов.

Філіппіни і Китай провели "відверті і щирі" переговори щодо територіальних суперечок в Південно-Китайському морі