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Пекін розпочав щорічний оборонний форум на тлі численних регіональних суперечок

Пекін розпочав щорічний оборонний форум на тлі численних регіональних суперечок

Київ • УНН

 • 15777 перегляди

Китай відкрив щорічний Сянганський безпековий форум, попри залученість у територіальні конфлікти. Пекін намагається позиціонувати себе як відповідального гравця, але зберігає напруженість з сусідами.

11-ий щорічний Сянганський безпековий форум зібрав в Пекіні велику кількість учасників, зазначають офіційні змі КНР. Втім незважаючи на спроби рекламувати себе як відповідального гравця, у тому числі в питаннях міжнародних конфліктів, Китай також заплутаний у територіальних суперечках.

Про це передає УНН із посиланням на Reuters.

Китай відкрив свій найбільший щорічний захід військової дипломатії в обстановці прихованої регіональної напруженості. Тема форуму цього року - "Сприяння миру заради спільного майбутнього". Однак КНР також залучений у кілька територіальних суперечок на своєму регіональному просторі.

Останніми місяцями Філіппіни і Китай обмінялися звинуваченнями в навмисному тарані суден берегової охорони в Південно-Китайському морі. У серпні Китай здійснив щонайменше два територіальних вторгнення в повітряний простір і води Японії.

Крім того, Пекін продовжує відправляти літаки і військові кораблі в райони навколо Тайваню, - їх Китай вважає своєю територією, ігноруючи заперечення уряду Тайбея.

Пекін зберігав нейтралітет під час 30-місячного російського вторгнення в Україну, але підтримує тісні стратегічні зв'язки з Москвою і не брав участі в мирному саміті, організованому Україною в червні, нагадує Reuters. Однак голова КНР Сі Цзіньпін може зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським наступного місяця.

Олександр Чалий, колишній заступник міністра закордонних справ, заявив на одному з відкриттів Сянганського форуму, що дипломатія з Пекіном покращилася.

Нагадаємо

Китай продовжить працювати над "просуванням" свого бачення завершення війни в Україні.

Китай закликав Філіппіни "серйозно розглянути майбутнє" відносин через напруженість у Південно-Китайському морі. Це сталося після інциденту в червні, коли філіппінський моряк втратив палець під час зіткнення суден.

Філіппіни і Китай провели "відверті і щирі" переговори щодо територіальних суперечок в Південно-Китайському морі12.09.24, 13:54 • 12217 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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